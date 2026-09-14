JOVEM DE 21 ANOS É MORTA A F4CAD4S APÓS REAGIR A TENTATIVA DE E5TUPR0 EM ACADEMI

🚨 JOVEM DE 21 ANOS É MORTA A F4CAD4S APÓS REAGIR A TENTATIVA DE E5TUPR0 EM ACADEMIA NO PARANÁ

Uma jovem de 21 anos, identificada como Thaissa Gabriely de Oliveira Marques, foi morta a f4cad4s na tarde de sexta-feira (11), em Londrina.

Thaissa, que cursava o último período de Nutrição, havia sido contratada recentemente para trabalhar na divulgação de uma academia que ainda não havia sido inaugurada. Segundo as informações divulgadas pela polícia, ela foi abordada por um homem também de 21 anos enquanto trabalhava no local.

De acordo com a investigação, o suspeito teria tentado cometer violência sexu4l contra a jovem. Thaissa reagiu e tentou escapar, mas acabou sendo atacada com uma f4ca e morreu no local.

Após o crime, o suspeito deixou o local ferido na mão e teria contado a testemunhas que havia sido vítima de um assalto. Posteriormente, ele foi localizado, recebeu atendimento médico e, segundo a polícia, confessou o crime.

O homem foi preso em flagrante e permanece detido. Inicialmente, ele foi autuado por homicídio qualificado e tentativa de e5tupro. A Polícia Civil do Paraná informou que o caso continua sendo investigado.

O assassinato causou comoção em Londrina. A Prefeitura lamentou a morte da jovem e o Laboratório de Estudos de Feminicídios também se manifestou, defendendo que o caso seja investigado como feminicídio.

⚠️ Atenção: as circunstâncias completas do crime ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

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