Partida do Cascavel Olympians encerrada após denúncia de ofensa racista

No sábado (3), confronto do Brasileirão D2 em Cascavel foi paralisado e encerrado após denúncia de ofensa dirigida a jogador venezuelano; autoridades acompanharam.

Uma partida do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano – Divisão 2, entre o Cascavel Olympians e uma equipe de Chapecó, foi interrompida na tarde de sábado (3) no Complexo Esportivo Ciro Nardi, em Cascavel. A informação foi divulgada pelo veículo CGN.

A paralisação ocorreu após uma denúncia de ofensa de cunho racista dirigida a um jogador venezuelano que atua pelo Cascavel Olympians. A confusão motivou a presença da Guarda Municipal e da Polícia Militar no local.

O episódio

Segundo o CGN, o jogo foi paralisado após um jogador da equipe de Chapecó realizar uma ofensa de cunho racista contra o atleta venezuelano do time de Cascavel. A sequência de eventos levou à mobilização das autoridades presentes no complexo esportivo.

A atuação das autoridades

A Guarda Municipal e a Polícia Militar compareceram ao Complexo Esportivo Ciro Nardi para conter os ânimos e acompanhar a ocorrência, conforme apurado pelo CGN. O atleta apontado como responsável pela ofensa foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos relacionados ao caso.

Desfecho da partida

Diante da confusão, a partida foi encerrada e o Cascavel Olympians foi declarado vencedor do confronto, informou o CGN.