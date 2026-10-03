Partida do Cascavel Olympians encerrada após denúncia de ofensa racista

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Uma partida do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano – Divisão 2, entre o Cascavel Olympians e uma equipe de Chapecó, foi interrompida na tarde de sábado (3) no Complexo Esportivo Ciro Nardi, em Cascavel. A informação foi divulgada pelo veículo CGN.
A paralisação ocorreu após uma denúncia de ofensa de cunho racista dirigida a um jogador venezuelano que atua pelo Cascavel Olympians. A confusão motivou a presença da Guarda Municipal e da Polícia Militar no local.
Segundo o CGN, o jogo foi paralisado após um jogador da equipe de Chapecó realizar uma ofensa de cunho racista contra o atleta venezuelano do time de Cascavel. A sequência de eventos levou à mobilização das autoridades presentes no complexo esportivo.
A Guarda Municipal e a Polícia Militar compareceram ao Complexo Esportivo Ciro Nardi para conter os ânimos e acompanhar a ocorrência, conforme apurado pelo CGN. O atleta apontado como responsável pela ofensa foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos relacionados ao caso.
Diante da confusão, a partida foi encerrada e o Cascavel Olympians foi declarado vencedor do confronto, informou o CGN.