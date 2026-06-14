Paraná convoca doadores de sangue O+ e O- para reforçar estoques

O Paraná mobiliza a população para doar sangue neste Dia Mundial do Doador, celebrado em 14 de junho. A Secretaria da Saúde faz um apelo especial para voluntários dos tipos O positivo e O negativo, que registraram quedas recentes nos bancos de sangue e necessitam de reposição imediata para atender a rede hospitalar do estado. A ação integra o Junho Vermelho e busca manter os estoques abastecidos em todas as regiões.

O advogado César Yukio Yokoyama, de 57 anos, doa sangue há dez anos e já realizou cerca de 45 doações no Hemepar, com foco em plaquetas, componente que tem validade de apenas cinco dias. Seu tipo sanguíneo, AB+, atende principalmente recém-nascidos e pacientes imunosuprimidos. Na outra ponta, a administradora Leisse Vieira, de 43 anos, portadora de Talassemia Major, depende de transfusões a cada três ou quatro semanas para sobreviver. Ela frequenta o Hemepar há 39 anos e reforça a importância da doação regular.

O estado registrou crescimento constante nas doações: 187.128 bolsas em 2023, 203.925 em 2024 e 214.377 em 2025, aumento de 15% no período. Em 2026, já foram coletadas mais de 86 mil bolsas, volume 3% superior ao mesmo período do ano anterior. Mesmo com o avanço, a demanda pelos tipos O+ e O- permanece alta devido à necessidade frequente em atendimentos de urgência.

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná atende 384 hospitais e dá suporte a 96,6% dos leitos do SUS no estado. Diariamente, cerca de 700 hemocomponentes são enviados para unidades parceiras que dependem dessas bolsas para cirurgias, urgências e tratamentos crônicos. A hemorrede funciona de forma integrada, permitindo que doações feitas em qualquer unidade beneficiem pacientes em todo o território paranaense.

Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos, com peso acima de 50 quilos. Homens podem fazer até quatro doações anuais, com intervalo de dois meses, e mulheres até três vezes ao ano, com intervalo de três meses. É necessário estar alimentado, hidratado e apresentar documento oficial com foto. O agendamento prévio pode ser feito pelo site do Hemepar.