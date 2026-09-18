Projeto de Lei 2974/26 propõe bônus financeiro para produtores que investirem no abate de gado jovem de alta qualidade

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Um novo projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados promete movimentar o setor Pecuária nacional. A proposta visa criar uma política de incentivo para produtores que optarem pelo abate de animais mais jovens e com padrão superior.
O foco principal do texto é a valorização da produção eficiente. Conforme informação divulgada pelo portal da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 2974/26 estabelece diretrizes para bonificar quem trabalha com bovinos e bubalinos Precoce.
O objetivo central da iniciativa, segundo o autor, Deputados José Medeiros (PL-MT), é promover uma pecuária com maior produtividade e menor rastro ecológico. A medida aposta na tecnologia e na rastreabilidade como pilares para o futuro do campo.
O incentivo financeiro previsto no projeto poderá ser aplicado de diferentes formas para beneficiar o pecuarista. Entre as opções listadas no texto, destacam-se a concessão de crédito presumido de tributos federais, a subvenção econômica direta ou o uso de programas federais agropecuários.
Para que os frigoríficos possam repassar essa bonificação, eles precisarão estar devidamente credenciados. A compensação tributária para as empresas será proporcional ao valor que for efetivamente repassado ao produtor rural que cumprir os requisitos de qualidade.
Não basta apenas o abate do animal jovem para acessar os benefícios. O programa exige uma série de comprovações técnicas, incluindo a certificação do animal, a correta tipificação da carcaça e a garantia de rastreabilidade total do rebanho.
A tipificação da carcaça deve ser realizada por profissionais habilitados, que avaliarão critérios como a idade do animal, o acabamento de gordura, a conformação física e a qualidade final da carne. Além disso, as propriedades precisam estar cadastradas e seguir boas práticas.
De acordo com o Deputados José Medeiros, o abate precoce é uma estratégia eficiente para reduzir a emissão de metano no meio ambiente. O parlamentar afirma que o futuro da pecuária brasileira depende diretamente do aumento da eficiência produtiva.
A proposta segue agora para análise em caráter conclusivo nas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para se tornar lei, o texto ainda precisará ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.
1. O que é o projeto do novilho precoce?
É uma proposta legislativa que visa criar a Política Nacional de Incentivo ao Novilho Precoce, premiando financeiramente produtores que abatem gado jovem de alta qualidade.
2. Como o produtor receberá o bônus?O bônus pode ser concedido via crédito presumido de tributos, subvenção econômica direta ou Incentivo vinculados a programas federais, segundo Portal da Câmara dos Deputados do PL 2974/26.
3. Quais são os requisitos para participar?
É necessário comprovar a certificação do animal, realizar a tipificação da carcaça, garantir a rastreabilidade e seguir normas sanitárias e ambientais.
4. Por que o abate precoce é incentivado?
Segundo o autor da proposta, o abate precoce aumenta a eficiência da produção e reduz a emissão de metano, diminuindo o impacto ecológico da atividade.
5. Qual a situação atual do projeto?
O texto está em análise na Câmara dos Deputados e deve passar por três comissões antes de seguir para votação final no Legislativo.