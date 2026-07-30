Paraná sob alerta: ventos de 145 km/h causam estragos e previsão indica que vendavais devem continuar nos próximos dias

Após registrar ventos de 145 km/h, o Paraná permanece em alerta com a previsão de novos vendavais e instabilidades meteorológicas em diversas regiões do estado.

O estado do Paraná enfrentou condições climáticas severas nesta quarta-feira, com rajadas de vento que atingiram marcas impressionantes. O fenômeno causou preocupação entre os moradores e autoridades locais, que monitoram a situação de perto.

A intensidade das correntes de ar foi confirmada por medições técnicas em diferentes pontos do território paranaense. A análise dos dados meteorológicos sugere que o cenário de instabilidade deve persistir nos próximos dias, exigindo atenção redobrada da população.

Conforme informações divulgadas pelo Simepar e pela Climatempo, os fenômenos observados exigem cautela, especialmente em áreas onde a umidade e o aquecimento diurno favorecem a formação de novas tempestades.

Registros de ventos extremos pelo estado

O registro mais alarmante ocorreu no Pico Marumbi, na Serra do Mar, onde os ventos atingiram a marca de 145,4 km/h. Em áreas urbanas, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) destacou General Carneiro, no sul do estado, com rajadas de 81,4 km/h.

Outras cidades também foram impactadas por ventos fortes, como Palmas, com 77,4 km/h, e Laranjeiras do Sul, com 75,6 km/h. Esses dados refletem a força dos vendavais que atravessaram o estado, provocando estragos e transtornos diversos.

Previsão do tempo para os próximos dias

Para esta quinta-feira, a previsão indica um cenário de instabilidade, com chances de pancadas de chuva moderadas a fortes no norte do estado. A combinação de calor e umidade deve manter o risco de tempestades localizadas com ventos próximos de 60 km/h.

A partir de sexta-feira, espera-se uma melhora gradual nas condições, com o sol aparecendo entre nuvens. No entanto, o tempo firme deve predominar apenas no sábado, quando a probabilidade de chuva diminui significativamente em quase todo o território paranaense.

Orientações de segurança da Defesa Civil

A Defesa Civil reforça a importância de buscar abrigo seguro durante os vendavais. É fundamental evitar ficar embaixo de árvores ou coberturas metálicas, que apresentam risco de queda devido à força dos ventos, além de não se expor em áreas com risco de desabamento.

Para quem estiver dirigindo, a recomendação é estacionar em local seguro e longe de torres de transmissão ou placas de publicidade. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou os Bombeiros pelo número 193.

Como receber alertas oficiais

Uma forma eficiente de se manter informado é através do serviço de alertas via SMS da Defesa Civil. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem com o CEP da sua região para o número 40199, recebendo assim avisos sobre riscos de mau tempo.

Em casos de problemas no fornecimento de energia elétrica ou quedas de postes, a orientação é entrar em contato diretamente com a Copel pelo telefone 0800 51 00 116, evitando qualquer tentativa de reparo por conta própria.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Onde foi registrado o vento mais forte no Paraná? O registro máximo ocorreu no Pico Marumbi, na Serra do Mar, atingindo 145,4 km/h.

2. Os vendavais devem continuar nos próximos dias? A previsão indica instabilidade para quinta-feira, com melhora gradual a partir de sexta-feira e tempo mais firme no sábado.

3. Como recebo alertas de tempestades no meu celular? Envie um SMS com o seu CEP para o número 40199 para receber avisos oficiais da Defesa Civil.

4. O que fazer se houver queda de energia? Entre em contato com a Copel pelo número 0800 51 00 116 para relatar o problema e solicitar reparos.

5. É seguro dirigir durante vendavais fortes? Não é recomendado. Se possível, estacione em local seguro, longe de torres ou placas, e aguarde o vento diminuir.