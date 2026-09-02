Paraná tem 425 candidatos a deputado federal nas Eleições 2026

Lista alfabética traz nomes, números de urna e situação de registro; votação será em 4 de outubro em turno único, segundo G1 e dados do TSE.

O Paraná registrou 425 candidatos disputando 30 vagas na Câmara dos Deputados nas Eleições 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) compilados e publicados pelo G1. A votação está marcada para 4 de outubro e ocorre em turno único para a Câmara dos Deputados.

As vagas são distribuídas pelo sistema proporcional para mandatos de quatro anos. A lista disponibilizada pelo G1 reúne, em ordem alfabética, os nomes dos candidatos, seus números de urna e a situação do registro junto à Justiça Eleitoral — por exemplo, se o pedido está deferido, pendente ou se o candidato foi declarado inapto.

O que a lista traz

A reportagem publicada pelo G1 foi produzida automaticamente com dados fornecidos pelo TSE e inclui a classificação dos candidatos em duas situações principais: “concorrendo” (com variações como deferido, deferido com recurso ou aguardando julgamento) e “inapto” (por cancelamento, indeferimento, falecimento, renúncia ou não conhecimento do pedido), conforme explicado pelo próprio TSE.

Na lista constam, por exemplo, candidaturas marcadas como inapta por renúncia, como Alexandre Roller (PP) — 1100 — Inapto — Renúncia, entre outros nomes que aparecem com esse status.

O TSE também informa que, quando houver duplicidade de inscrição, manterá os nomes duplicados na base, mas indicará apenas uma das opções como apta (“concorrendo”) até o dia da eleição.

Contexto das eleições

Segundo o TSE, o Brasil tem 158,7 milhões de eleitores aptos a votar nas Eleições 2026. Além dos deputados federais, o eleitor vota para presidente, governador, senador e deputado estadual (ou distrital, no caso do Distrito Federal).

O Senado renovará 54 das 81 cadeiras nesta eleição; cada eleitor deverá votar em dois candidatos ao Senado, de acordo com os dados do TSE citados pelo G1.

Atualizações e verificação

A lista de candidatos pode ser atualizada caso haja alterações no registro junto ao TSE. A matéria do G1 indica que foi produzida automaticamente com base nos dados do tribunal e pode ser revista; leitores que identifiquem erro foram orientados a informar o veículo por meio do formulário indicado na reportagem.

Fonte: G1, com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).