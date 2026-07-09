Paraná tem dois finalistas em importante prêmio nacional

O Paraná é o estado com o maior número de projetos na fase final do Prêmio Excelência em Competitividade 2026, promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Das seis políticas públicas finalistas, duas são paranaenses: o Programa Parceiro da Escola, voltado para a gestão escolar, e o Sistema de Excelência em Liderança Orçamentária (SELO Paraná), que atua no aperfeiçoamento da gestão orçamentária.

A edição de 2026 recebeu 403 inscrições de 23 estados brasileiros. Além do Paraná, concorrem na fase final iniciativas dos estados do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Piauí. O prêmio, criado pelo CLP, visa identificar e valorizar políticas públicas baseadas em evidências e resultados, além de incentivar a disseminação de práticas entre os estados.

O programa Parceiro da Escola foi criado a partir de um projeto-piloto aplicado em Curitiba e São José dos Pinhais e atualmente conta com 95 unidades distribuídas em 40 municípios do estado. No primeiro ano de implementação, o programa registrou aprovação superior a 86% entre pais e responsáveis. Houve redução de 99% das aulas vagas e aumento de quase 80% nas observações pedagógicas realizadas em sala de aula.

Já o Selo Paraná pretende aprimorar a gestão do orçamento, fortalecendo a qualidade da gestão dos recursos públicos do estado. Na prática, o selo atesta que foi verificado se aquilo que foi planejado no papel realmente se transformou em ações concretas e serviços prestados à população.

Entre os finalistas também estão projetos de Mato Grosso do Sul (Sem Deixar Ninguém para Trás), Pernambuco (Readequação dos critérios do Índice de Participação dos Municípios do ICMS), Piauí (SPIA: Sistema de Policiamento por Inteligência Artificial) e Rio Grande do Sul (Programa MEI RS Calamidades).

A lista dos vencedores será conhecida em agosto, durante o lançamento do Ranking de Competitividade dos Estados 2026.