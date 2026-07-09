UOL fecha parceria com Uefa para exibir 30 amistosos

Parceria com federação fortalecer grade de esportes ao vivo do canal com times como Ajax, PSV e Rayo Vallecano

O UOL fechou parceria com a União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) para a exibição, com exclusividade, de 30 amistosos internacionais da federação europeia.

Com isso, os espectadores poderão acompanhar as partidas que acontecem entre este mês e agosto no UOL Play e no canal do UOL Esporte no YouTube.

Os amistosos contam com clubes como Ajax, PSV e Rayo Vallecano e representam a expansão da oferta de esporte ao vivo do canal.

Em comunicado, Paulo Samia, CEO do UOL, destacou como a exclusividade nos direitos desse ativo posiciona o veículo como plataforma relevante para o fã de esporte.

“Entendemos que o esporte ao vivo está entre os conteúdos de maior engajamento para a audiência”, disse.

O que o UOL transmite?

Dentro da oferta de conteúdo ao vivo, um dos principais ativos do UOL é o campeonato Paulista masculino, que já acabou, e feminino.

O veículo faz, ainda, cobertura completa das competições estaduais, nacionais, sul-americanos e mundiais, que culminam em programação que dura o ano inteiro.

Entre os programas, estão o “Posse de Bola”, que vai ao ar às segundas e sextas-feiras, com os jornalistas Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri, Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri e Mauro Cezar Pereira, e o Fim de Papo, com Domitila Becker, que faz um balanço dos resultados dos principais campeonatos.

Além disso, nos planos de assinatura do UOL Play, os espectadores podem acessar conteúdo original do UOL, dos streamings Universal+ e HBO Max e de canais ao vivo como Warner, Sony, History, BandNews, BandSports e o próprio Canal UOL.