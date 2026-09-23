Paraná terá dias mais secos após passagem de ciclone e tempestades

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Após o início da semana sob influência de um ciclone e registro de tempestades, o Paraná deve ter dias mais secos a partir desta quarta-feira (23), segundo a empresa de meteorologia Climatempo.
A frente fria que atuava no estado já se afastou e, com isso, a instabilidade perde força na maior parte do Paraná, informa a Climatempo. Ainda assim, o leste do estado permanece mais encoberto e com possibilidade de chuva, principalmente entre o litoral e as regiões norte e nordeste.
Previsão geral:
Segundo a Climatempo: “A tendência é de diminuição da chuva, com o avanço de uma massa de ar frio e seco. O amanhecer será frio, principalmente no sul, centro-sul e leste”.
A Climatempo prevê tempo predominantemente seco no Paraná. A massa de ar frio mantém condições estáveis e não há previsão de chuva significativa no estado.
Sobre as temperaturas, a previsão é de amanhecer frio, especialmente no leste e centro-sul, e aquecimento à tarde, mais acentuado no oeste e noroeste. Em Curitiba, o início do dia deve registrar 9°C e a máxima chegar aos 17°C, sem previsão de chuva, segundo a previsão.
O tempo deve permanecer seco em todo o Paraná, com elevação mais expressiva das temperaturas.
As informações presentes nesta reportagem foram divulgadas pela Climatempo e reproduzidas pelo G1.