Motorista de aplicativo dorme ao volante e colide contra árvore após jornada de trabalho na madrugada em Curitiba

Motorista de aplicativo sofre acidente em Curitiba após trabalhar durante a madrugada e dormir ao volante em avenida movimentada do bairro Cajuru

Um motorista de aplicativo sofreu um grave acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (23), na Avenida Prefeito Maurício Fruet, localizada no bairro Cajuru, em Curitiba. O veículo que ele conduzia colidiu violentamente contra uma árvore.

Segundo informações divulgadas pelo portal Banda B, o condutor teria adormecido ao volante após realizar uma longa jornada de trabalho durante a madrugada. O impacto chamou a atenção de quem passava pelo local durante o período da manhã.

Equipes de resgate foram acionadas rapidamente para prestar socorro à vítima, que ficou presa às ferragens após o choque contra a árvore. O caso mobilizou diversos profissionais de segurança e saúde para o atendimento na via.

Dinâmica do acidente e estado de saúde da vítima

Conforme os relatos coletados no local pelo Corpo de Bombeiros, o motorista estava voltando para casa após encerrar seu turno de trabalho.

O subtenente Cunha, que participou da operação de resgate, explicou que a vítima estava estabilizada, mas apresentava ferimentos moderados. O ferimento mais preocupante registrado pelos socorristas foi uma lesão no fêmur, que exigiu cuidados médicos imediatos.

Relatos de testemunhas sobre a exaustão do condutor

Uma testemunha que estava nas proximidades no momento da colisão relatou ter prestado auxílio imediato ao motorista. Segundo o relato, o condutor confirmou que estava trabalhando desde a noite anterior e que a exaustão foi o principal fator para o acidente.

A moradora, que ajudou no socorro junto com uma vizinha, afirmou que o motorista demonstrava sentir muita dor logo após o impacto. O homem foi encaminhado consciente ao Hospital Cajuru para receber o tratamento médico adequado para seus ferimentos.

Atuação das autoridades no local da ocorrência

Além do Corpo de Bombeiros, o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe. O objetivo foi registrar a ocorrência e garantir a segurança do tráfego na Avenida Prefeito Maurício Fruet durante o atendimento à vítima.

As autoridades reforçam a necessidade de pausas regulares para descanso, visando a segurança própria e de terceiros nas vias urbanas.

FAQ – Perguntas e Respostas

O motorista estava com passageiros no momento da batida? Não, conforme as informações disponíveis, o motorista estava sozinho no veículo, retornando para sua residência após a jornada de trabalho.

Qual foi a gravidade dos ferimentos do condutor? Ele sofreu ferimentos moderados, com destaque para uma lesão no fêmur, sendo encaminhado ao Hospital Cajuru para atendimento especializado.

O que causou o acidente segundo as autoridades? O subtenente do Corpo de Bombeiros confirmou que o motorista relatou ter dormido ao volante, situação agravada pelo cansaço acumulado após trabalhar a noite toda.

Houve outros feridos no local? Não, o acidente envolveu apenas o veículo do motorista de aplicativo e não houve registro de feridos entre pedestres ou outros condutores na via.

Quais órgãos atenderam a ocorrência? O atendimento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros para o resgate físico e o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) para o controle da área e registro do boletim.