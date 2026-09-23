Motorista de aplicativo dorme ao volante e colide contra árvore após jornada de trabalho na madrugada em Curitiba

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Um motorista de aplicativo sofreu um grave acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (23), na Avenida Prefeito Maurício Fruet, localizada no bairro Cajuru, em Curitiba. O veículo que ele conduzia colidiu violentamente contra uma árvore.
Segundo informações divulgadas pelo portal Banda B, o condutor teria adormecido ao volante após realizar uma longa jornada de trabalho durante a madrugada. O impacto chamou a atenção de quem passava pelo local durante o período da manhã.
Equipes de resgate foram acionadas rapidamente para prestar socorro à vítima, que ficou presa às ferragens após o choque contra a árvore. O caso mobilizou diversos profissionais de segurança e saúde para o atendimento na via.
Conforme os relatos coletados no local pelo Corpo de Bombeiros, o motorista estava voltando para casa após encerrar seu turno de trabalho.
O subtenente Cunha, que participou da operação de resgate, explicou que a vítima estava estabilizada, mas apresentava ferimentos moderados. O ferimento mais preocupante registrado pelos socorristas foi uma lesão no fêmur, que exigiu cuidados médicos imediatos.
Uma testemunha que estava nas proximidades no momento da colisão relatou ter prestado auxílio imediato ao motorista. Segundo o relato, o condutor confirmou que estava trabalhando desde a noite anterior e que a exaustão foi o principal fator para o acidente.
A moradora, que ajudou no socorro junto com uma vizinha, afirmou que o motorista demonstrava sentir muita dor logo após o impacto. O homem foi encaminhado consciente ao Hospital Cajuru para receber o tratamento médico adequado para seus ferimentos.
Além do Corpo de Bombeiros, o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe. O objetivo foi registrar a ocorrência e garantir a segurança do tráfego na Avenida Prefeito Maurício Fruet durante o atendimento à vítima.
As autoridades reforçam a necessidade de pausas regulares para descanso, visando a segurança própria e de terceiros nas vias urbanas.
O motorista estava com passageiros no momento da batida? Não, conforme as informações disponíveis, o motorista estava sozinho no veículo, retornando para sua residência após a jornada de trabalho.
Qual foi a gravidade dos ferimentos do condutor? Ele sofreu ferimentos moderados, com destaque para uma lesão no fêmur, sendo encaminhado ao Hospital Cajuru para atendimento especializado.
O que causou o acidente segundo as autoridades? O subtenente do Corpo de Bombeiros confirmou que o motorista relatou ter dormido ao volante, situação agravada pelo cansaço acumulado após trabalhar a noite toda.
Houve outros feridos no local? Não, o acidente envolveu apenas o veículo do motorista de aplicativo e não houve registro de feridos entre pedestres ou outros condutores na via.
Quais órgãos atenderam a ocorrência? O atendimento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros para o resgate físico e o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) para o controle da área e registro do boletim.