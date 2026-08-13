Índice de Preços ao Produtor dos EUA fica estável em julho com avanço anual de 4,7%

O índice de preços ao produtor (PPI) dos Estados Unidos apresentou estabilidade em julho na comparação com junho, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (13) pelo Departamento do Trabalho dos EUA. Na comparação anual, o índice avançou 4,7% em julho, representando um ligeiro ritmo de desaceleração em relação às expectativas do mercado.

As projeções dos analistas consultados pela FactSet indicavam um crescimento mensal de 0,1% e um acréscimo anual de 4,9%, números que não se concretizaram integralmente na divulgação oficial.

Desempenho do núcleo do PPI

O núcleo do índice, que exclui os preços mais voláteis, como alimentos e energia, apresentou elevação de 0,2% entre junho e julho. Em relação a julho do ano passado, houve avanço de 4,2%. Essas variações também ficaram ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas, que previam uma alta mensal de 0,3% e anual de 4,2%, conforme relatório da FactSet.

Implicações dos dados oficiais

O resultado do PPI está acompanhado de perto por investidores e economistas por sua influência nas decisões sobre políticas monetárias e no entendimento da dinâmica inflacionária nos Estados Unidos. A estabilidade mensal do PPI pode indicar menor pressão inflacionária nos custos de produção, enquanto o avanço anual mostra que os preços ainda permanecem elevados em relação ao ano anterior.