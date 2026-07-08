Paranaense é encontrada morta e seminua em rodovia após ser arrastada por carro em SC

Uma tragédia chocou a região da Grande Florianópolis na madrugada de segunda-feira (6). Greiziane da Silva Luz, de 29 anos, natural do Paraná, foi encontrada morta e seminua às margens da rodovia SC-281, em São José. A suspeita é de que ela tenha sido arrastada por um carro. O principal suspeito do crime é o namorado da vítima, que já tinha um boletim de ocorrência registrado por violência doméstica.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, um motorista que passava pela rodovia avistou o corpo de Greiziane e acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima seminua e com sinais de ter sido arrastada. Os bombeiros tentaram reanimá-la por cerca de 30 minutos, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos.

O principal suspeito do crime é o namorado de Greiziane, também de 29 anos e natural do Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Militar, a vítima já havia registrado um boletim de ocorrência por violência doméstica contra ele. O relacionamento conturbado e o histórico de agressões levantam ainda mais suspeitas sobre o envolvimento do companheiro na morte da jovem.

As equipes policiais localizaram e apreenderam o carro que teria sido usado no crime. O veículo passará por perícia para ajudar nas investigações. Até o momento, a polícia segue em busca de mais informações para esclarecer o caso e responsabilizar os envolvidos.

As informações são do portal ND Mais