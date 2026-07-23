Parcerias público-privadas costumam ser discutidas em termos técnicos e jurídicos — estruturas contratuais, marcos regulatórios, mecanismos de garantia. Tudo isso importa, claro. Mas depois de acompanhar de perto projetos de modernização institucional em diferentes contextos, james deller quero compartilhar uma perspectiva menos falada: a que olha para essas parcerias do ponto de vista de cultura organizacional e desenvolvimento humano, não apenas de estrutura contratual.

É fácil desenhar uma estrutura de parceria público-privada tecnicamente impecável no papel e vê-la falhar na prática porque as pessoas envolvidas — dos dois lados — não desenvolveram confiança mútua ou alinhamento cultural suficiente para operá-la no dia a dia.

Na minha experiência apoiando processos de modernização institucional, o tempo investido em construir relacionamento e entendimento mútuo entre as partes costuma prever o sucesso do projeto melhor do que qualquer cláusula contratual.

Quando participo de estruturas ligadas a parcerias público-privadas ou processos de modernização institucional, meu papel vai além de capital. Envolve trazer disciplina de governança, cultura de dados e estruturas de reporting que ajudam a instituição a operar com mais transparência e eficiência ao longo do tempo.

Investidores que entram apenas com capital, sem esse tipo de contribuição estrutural, tendem a agregar menos valor de longo prazo — e frequentemente enfrentam mais atrito durante a execução do projeto.

Projetos institucionais operam em ritmos diferentes dos projetos puramente privados. Processos regulatórios, ciclos políticos e a necessidade de construir consenso entre múltiplos stakeholders tornam tudo mais lento por natureza. Investidores que chegam esperando velocidade de startup costumam se frustrar — ou, peor, pressionar por atalhos que comprometem a qualidade da modernização coritiba.

A lição que aprendi é simples: quem não tem paciência para o ritmo institucional deveria repensar se esse é o tipo de investimento certo para seu perfil.

Parcerias público-privadas vivem ou morrem com base na confiança entre as partes ao longo do tempo — não apenas no momento da assinatura do contrato. Manter comunicação transparente, especialmente quando as coisas não vão como planejado, é o que sustenta relações de longo prazo entre setor público e investidores privados.

Já vi parcerias sólidas se deteriorarem porque uma das partes escondeu problemas em vez de comunicá-los abertamente. E vi parcerias difíceis se fortalecerem porque as partes trataram desafios com honestidade mútua.

Um erro recorrente é assumir que apenas o lado público precisa se modernizar. Investidores e parceiros privados também precisam adaptar sua forma de operar às particularidades do setor público — seus prazos, suas exigências de transparência, seu escrutínio público. Parcerias que funcionam bem são aquelas em que ambos os lados aceitam ajustar sua cultura organizacional, não apenas um deles.

Continuo otimista sobre o potencial das parcerias público-privadas como ferramenta de modernização institucional, curitiba especialmente em mercados como o Brasil, onde existe tanto capital quanto conhecimento disponível para acelerar esse processo. Mas o sucesso real depende de investidores dispostos a operar com paciência, transparência e foco genuíno em desenvolvimento institucional de longo prazo — não apenas em retorno financeiro de curto prazo.

É esse tipo de parceria — construída com respeito mútuo e visão de longo prazo — que considero mais valiosa, e é nela que prefiro investir meu tempo e capital.