Passageira fica ferida após colisão entre moto e ônibus elétrico no Centro de Cascavel

Acidente envolvendo uma Honda XRE e um ônibus elétrico deixou uma passageira ferida na Avenida Brasil, próximo à Praça do Migrante, diz CGN

Uma passageira de 28 anos ficou ferida em uma colisão entre uma motocicleta Honda XRE e um ônibus elétrico na Avenida Brasil, nas proximidades da Praça do Migrante, no centro de Cascavel. As informações são do CGN.

segundo CGN, o motociclista, de 29 anos, teria tentado acessar a Avenida Tancredo Neves quando acabou esbarrando no coletivo. A passageira recebeu atendimento e foi encaminhada a uma unidade hospitalar.

Detalhes do acidente

De acordo com o CGN, a colisão ocorreu na região central da cidade, na confluência entre Avenida Brasil e áreas próximas à Praça do Migrante. A moto envolvida é identificada como uma Honda XRE.

Atendimento e encaminhamentos

A passageira ferida foi atendida no local e levada para um hospital. O motociclista recusou atendimento médico e também se recusou a realizar o teste do bafômetro; por isso, foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis, informa o CGN.

Registro da ocorrência

As informações sobre o acidente e os encaminhamentos foram divulgadas pelo CGN. Não há detalhes na fonte sobre o estado de saúde da passageira após o encaminhamento ao hospital.