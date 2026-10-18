Pudim de garapa de Maria Aparecida de Souza Silva Ribeiro, de Umuarama, é finalista no Concurso de Receitas 2026

Receitas inspirada na tradição familiar da cana é uma das oito finalistas do Concurso de Receitas 2026; confira ingredientes e modo de preparo.

Segundo o G1, o pudim de garapa preparado por Maria Aparecida de Souza Silva Ribeiro, de Umuarama, é uma das oito receitas finalistas do Concurso de Receitas 2026 do programa Caminhos do Campo. A cozinheira representa a RPC Noroeste e diz que a inspiração veio da família, que sempre trabalhou em sítios com plantações de cana-de-açúcar; ela criou a Receitas há dez anos.

Ingredientes

Pudim

500 ml de garapa (caldo de cana)

4 ovos

400 g de leite em pó

Calda

1 xícara de açúcar

½ xícara de água

Modo de preparo

No liquidificador, bata o caldo de cana, os ovos e o leite em pó até obter uma mistura homogênea. Para a calda, aqueça o açúcar em uma panela mexendo até alcançar o ponto de caramelo; em seguida, adicione a água e misture. Em uma forma grande, acrescente água e posicione uma forma com furo para montar o banho-maria. Distribua a calda na forma com furo e, em seguida, coloque a mistura do pudim. Leve ao forno para assar por cerca de 1h50. Depois de assado, refrigere por cerca de 3 horas. Desenforme e sirva.

Informações do concurso

O pudim de garapa figura entre as oito finalistas do Concurso de Receitas 2026 do Caminhos do Campo. O evento tem o Certificado de Autorização SPA/ME N. ° 03.050866/2026, conforme informado pela fonte.