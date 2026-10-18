Queda de galho na Praça Osório fere mulher e atinge carro; feira é suspensa em Curitiba

Acidente ocorreu após forte chuva na tarde de sexta (16); Prefeitura interrompeu a Feira de Primavera e vetou novos eventos na praça até o fim do El Niño.

Um galho de Árvores caiu na Praça Osório, no Centro de Curitiba, na tarde de sexta-feira (16), deixando uma mulher com ferimentos leves e danificando o para-brisa de um carro estacionado nas imediações, informou a Prefeitura de Curitiba. O acidente ocorreu após uma forte pancada de chuva.

Segundo a administração municipal, a vítima foi socorrida no local. Testemunhas relataram que a mulher saiu correndo para tentar escapar do galho, tropeçou e caiu, machucando os joelhos, e em seguida recebeu ajuda de outras pessoas.

Testemunho

Uma testemunha, José Sceremeta, disse que ouviu estalos e inicialmente pensou que fossem fogos; ao olhar percebeu a Árvores caindo, atingindo fios e estourando a fiação elétrica, enquanto uma senhora corria em pânico e acabou caindo. Ele afirmou que quedas de árvores ocorrem com frequência, apesar das intervenções de manutenção.

Medidas da prefeitura

Em nota, o município informou que cerca de 100 árvores passaram por podas e que seis exemplares foram removidos de forma preventiva na praça. Rodrigo Swinka, presidente do Curitiba Turismo, afirmou que o grupo responsável decidiu encerrar a feira imediatamente após o incidente e que, na segunda-feira, o órgão deve divulgar um novo local para eventos que estavam previstos na praça, como a Feira de Natal.

Contexto: queda anterior que deixou jovem paraplégica

O episódio ocorre cerca de quatro meses após outro acidente na mesma praça: em 13 de junho, a jovem Ana Beatriz Cruz, de 22 anos, foi atingida por um galho durante um passeio com a família. Na ocasião, ela sofreu lesões no pulmão e na medula espinhal, passou por cirurgias e recebeu aplicação de polilaminina, um medicamento em fase de estudos. Quatro meses depois, Ana Beatriz realiza nove tipos de terapias e ainda não recuperou o movimento das pernas, mas mantém esperança de voltar a andar, segundo as informações divulgadas sobre o caso.

As informações desta reportagem foram apuradas por G1, com dados e declarações divulgados pela Prefeitura de Curitiba, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e por Curitiba Turismo.