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PCPR prende casal envolvido em contrabando de cigarros em Quedas do Iguaçu

PCPR prende casal por contrabando de 540 pacotes de cigarros em Quedas do Iguaçu

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PCPR prende casal envolvido em contrabando de cigarros em Quedas do Iguaçu
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A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu na noite de terça-feira (11) um homem e uma mulher suspeitos de contrabando de cigarros em Quedas do Iguaçu, na região Centro-Sul do estado. Conforme informações divulgadas pela PCPR, o casal foi localizado após denúncias que indicavam que eles transportavam grande quantidade de bagagens.

De acordo com o delegado Bruno Maia de Oliveira, durante a abordagem na rodoviária do município, foram encontradas cinco malas contendo 540 pacotes de cigarros de origem paraguaia. Os suspeitos planejavam embarcar em um ônibus com destino a Curitiba.

Operação e abordagem

As investigações tiveram início a partir da denúncia recebida pela PCPR sobre o transporte da grande quantidade de bagagens. Os policiais identificaram o casal na rodoviária enquanto se preparavam para deixar a cidade. Para o deslocamento entre um hotel e a rodoviária, o casal contratou dois táxis, cujos motoristas foram ouvidos e liberados após a polícia confirmar que não tinham envolvimento com o crime.

Medidas legais adotadas

Após serem presos, o homem e a mulher foram encaminhados à delegacia para autuação em flagrante por contrabando. Posteriormente, foram conduzidos ao sistema prisional para cumprimento das medidas judiciais cabíveis, conforme detalhou o delegado responsável pelo caso.

Colaboração da população e orientações

A PCPR reforça que a população pode continuar contribuindo com investigações por meio de denúncias anônimas pelo telefone 197, da Polícia Civil, ou pelo 181, do Disque-Denúncia. Em situações em que o crime esteja em andamento, recomenda-se o contato imediato com a Polícia Militar pelo número 190.

Perguntas frequentes

Qual foi a quantidade de cigarros apreendida com o casal?

Foram encontrados 540 pacotes de cigarros de origem paraguaia dentro de cinco malas com o casal preso.

Onde o casal foi abordado pela polícia?

O casal foi localizado e abordado na rodoviária de Quedas do Iguaçu, pouco antes de embarcar em um ônibus para Curitiba.

Os motoristas de táxi foram presos juntamente com o casal?

Não. Os dois motoristas de táxi foram ouvidos e liberados após a PCPR constatar que não tinham envolvimento com o crime.

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