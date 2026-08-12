Transpetro abre concurso público com salários de até R$ 15 mil e 281 vagas imediatas

A Transpetro, subsidiária de logística da Petrobras, abriu inscrições para concurso público com 281 vagas imediatas e 3.890 para cadastro de reserva. A seleção é organizada pela Fundação Cesgranrio e oferece salários iniciais que variam entre R$ 5.464 e R$ 15.034,81, além de benefícios como previdência complementar, plano de saúde e benefício educacional.

O concurso contempla cargos nos níveis médio, técnico e superior, distribuídos em quatro editais específicos, abrangendo os quadros de mar (oficiais, suboficiais e guarnição) e terra (nível médio e superior). As inscrições podem ser feitas até 14 de setembro pelo site da Cesgranrio, onde também estão disponíveis os editais completos.

Vagas e distribuição regional

Do total, 180 vagas pertencem ao quadro de mar e 101 ao quadro de terra. Para o quadro de terra, os locais de trabalho estão divididos entre polos nas regiões Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul, enquanto as oportunidades do quadro de mar abrangem todo o território nacional.

Provas e reservas de vagas

As provas do concurso estão previstas para 29 de novembro e serão aplicadas em todas as capitais brasileiras, independentemente do polo escolhido pelo candidato. O certame reserva 30% das vagas para pessoas pretas e pardas (25%), indígenas (3%) e quilombolas (2%), além de 10% das oportunidades e do cadastro reserva para pessoas com deficiência (PCD).

Taxas, isenções e validade do concurso

A taxa de inscrição varia entre R$ 81,50 para cargos do quadro mar (auxiliar de saúde, cozinheiro, moços, condutores) e carreiras de terra de nível médio/técnico, e R$ 117 para cargos de oficiais do quadro mar e carreiras de terra de nível superior. O edital prevê isenção para candidatos de famílias de baixa renda inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e para doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O concurso terá validade de um ano e meio, prorrogável por igual período. Atualmente, a Transpetro é a maior empresa de logística multimodal do país para petróleo, derivados, gás natural e biocombustíveis, contando com cerca de 5,7 mil empregados.

Perguntas frequentes

Quais são os salários oferecidos no concurso da Transpetro?

O salário inicial varia de R$ 5.464 a R$ 15.034,81, conforme o cargo e nível de escolaridade.

Até quando podem ser feitas as inscrições?

As inscrições devem ser realizadas até o dia 14 de setembro pelo site da Fundação Cesgranrio.

Quando e onde ocorrerão as provas?

As provas estão marcadas para 29 de novembro e serão aplicadas em todas as capitais brasileiras.