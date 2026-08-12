Cartão Valesim de Maria Eduarda D. Onofre é perdido em Santa Felicidade

Um cartão Valesim em nome de Maria Eduarda D. Onofre foi perdido no bairro Santa Felicidade. A informação foi enviada por um internauta à CGN, que disponibiliza uma plataforma gratuita para publicações de achados e perdidos.

Quem encontrar o cartão ou tiver informações que ajudem a recuperar poderá entrar em contato diretamente pelo telefone (45) 98842-6644. A iniciativa busca facilitar a devolução de objetos, documentos e animais perdidos na região.

Como funciona o serviço de achados e perdidos da CGN

A editoria de achados e perdidos da CGN compreende uma plataforma gratuita para registro e divulgação de itens e documentos encontrados ou perdidos. O serviço é acessível pelo link https://achadoseperdidos.cgn.app.br/, que permite fazer publicações para ampliar a divulgação nas redes sociais da CGN, aumentando as chances de devolução.

Tanto quem perdeu quanto quem encontrou algo pode utilizar esse canal. Não há custo para usar o serviço, que visa segurança e bem-estar da comunidade, facilitando o reencontro de pertences importantes.