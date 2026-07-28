Pedestre fica gravemente ferido após atropelamento na BR-376, em Ortigueira

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Por Diego Cavalcante
Atualizado em
Um homem de 49 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado na noite de segunda-feira (27) na BR-376, em Ortigueira, na região dos Campos Gerais do Paraná. O acidente foi atendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 18h55, no quilômetro 343 da rodovia.
De acordo com a PRF, o atropelamento envolveu um caminhão VW/8.120, conduzido por um homem de 35 anos, morador de Pinhais. O veículo seguia no sentido da capital em direção ao norte do Estado quando ocorreu o acidente. O motorista não sofreu ferimentos e realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/L, descartando o consumo de bebida alcoólica.
A vítima, moradora de Ortigueira, recebeu os primeiros atendimentos da equipe médica da concessionária responsável pela rodovia e foi encaminhada ao hospital de Telêmaco Borba com ferimentos graves.
A PRF realizou o levantamento pericial no local, com a coleta e análise dos vestígios que irão subsidiar a elaboração do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito e auxiliar na apuração das circunstâncias do atropelamento.
Segundo a corporação, o acidente aconteceu em um trecho rural da BR-376, em declive, durante a noite, sem chuva e com céu claro. A iluminação natural era reduzida e não havia iluminação pública no local.
A Polícia Rodoviária Federal reforça a orientação para que motoristas redobrem a atenção ao trafegar durante a noite, especialmente em trechos rurais. Aos pedestres, a recomendação é utilizar locais seguros para travessia e, sempre que possível, roupas ou acessórios com elementos refletivos para aumentar a visibilidade.
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