Alerta de tempestades no Paraná: 131 cidades estão sob risco de ventos de até 100 km/h e granizo nesta quarta-feira

O estado do Paraná enfrenta um alerta crítico de tempestades pontuais nesta quarta-feira, com previsão de ventos intensos e riscos significativos para a população em diversas regiões.

Moradores de 131 cidades do Paraná devem redobrar a atenção nesta quarta-feira, dia 29, devido a um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, sobre a chegada de tempestades severas.

O aviso aponta para o risco elevado de chuvas fortes, granizo e rajadas de vento que podem atingir a marca de 100 km/h, afetando principalmente a faixa sul do estado paranaense.

Conforme informação divulgada pelo Inmet e reforçada pelo Simepar e Defesa Civil, a instabilidade climática exige cuidados especiais para evitar danos materiais e riscos à integridade física dos cidadãos.

Entenda as causas das tempestades no estado

Segundo o Simepar, o tempo instável é resultado direto da passagem de uma frente fria combinada com a intensificação de um sistema de baixa pressão localizado na costa da região Sul do Brasil.

Esse cenário meteorológico favorece a formação rápida de temporais, que trouxeram chuvas desde a madrugada no interior e avançaram durante a manhã em direção ao leste e norte do Paraná.

Devido à alta instabilidade, os termômetros não devem registrar grandes variações ao longo do dia, com as temperaturas máximas permanecendo abaixo dos 25°C em grande parte das áreas afetadas.

Riscos e orientações para a população

Os órgãos de monitoramento alertam para potenciais problemas causados por essa frente de mau tempo, como a queda de galhos e árvores, alagamentos pontuais, destelhamentos e danos em plantações.

Além disso, existe a possibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica, o que torna fundamental que a população mantenha aparelhos eletrônicos protegidos e evite áreas de risco.

A recomendação é que, durante as rajadas de vento, as pessoas busquem abrigo seguro, evitem ficar embaixo de árvores ou estruturas metálicas e fiquem atentas aos comunicados oficiais das autoridades locais.

Previsão para os próximos dias

A instabilidade deve começar a diminuir a partir desta quinta-feira, dia 30, embora a nebulosidade ainda permaneça sobre o estado e chuvas ocasionais possam ocorrer, especialmente na faixa oeste.

Já na sexta-feira, dia 31, o cenário muda, com o frio ganhando força no amanhecer nas regiões centro-sul e leste, onde as temperaturas mínimas devem ficar próximas dos 10°C.

Enquanto isso, no interior do Paraná, a previsão indica o predomínio de sol, o que deve elevar as temperaturas durante a tarde, com máximas podendo chegar aos 28°C em algumas localidades.

Perguntas frequentes sobre o alerta

Quais os principais riscos das tempestades previstas? O alerta indica chuvas fortes, granizo, descargas elétricas e rajadas de vento de até 100 km/h.

Quantas cidades estão sob aviso? O Inmet emitiu o alerta de tempestades para 131 cidades situadas na faixa sul do estado do Paraná.

O que causa essa instabilidade climática? A causa é a combinação de uma frente fria com um sistema de baixa pressão na costa do Sul do Brasil.

A partir de quando o tempo melhora? A instabilidade diminui na quinta-feira, embora ainda haja possibilidade de chuvas isoladas em algumas regiões paranaenses.

Quais os cuidados essenciais durante o temporal? Evite abrigar-se embaixo de árvores, proteja equipamentos elétricos e acompanhe as atualizações da Defesa Civil e do Simepar.