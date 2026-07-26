Pendência no CPF pode levar ao bloqueio da CNH em 2026, revela Detran

Motoristas que pretendem renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em 2026 precisam ficar atentos não apenas às regras do trânsito, mas também à situação cadastral do CPF.

A integração entre os sistemas da Receita Federal e dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) ampliou a fiscalização de dados, e qualquer irregularidade no Cadastro de Pessoas Físicas pode impedir a realização de serviços relacionados à habilitação.

Na prática, quando o condutor solicita a renovação da CNH, mudança de categoria ou emissão da segunda via do documento, o sistema faz uma consulta automática à base de dados da Receita Federal. Caso o CPF apresente alguma inconsistência ou restrição, o processo pode ser bloqueado até que a situação seja regularizada.







Pessoa segurando CNH. Foto: Portal de Prefeitura

Ao contrário do que muitos imaginam, esse impedimento não está ligado apenas ao excesso de pontos ou à suspensão do direito de dirigir. Problemas cadastrais e pendências fiscais também podem impedir o andamento dos serviços oferecidos pelos Detrans.

Situações de bloqueio

Entre as situações que costumam gerar bloqueios estão o CPF classificado como “Pendente de Regularização”, geralmente em razão da falta de entrega da Declaração do Imposto de Renda quando obrigatória, além dos status “Suspenso” ou “Cancelado”, normalmente provocados por divergências em informações cadastrais, como nome, data de nascimento ou filiação. Em alguns casos, também podem existir restrições decorrentes de decisões judiciais.

Caso o motorista não consiga renovar o documento por causa dessas pendências e continue dirigindo após o vencimento da CNH por mais de 30 dias, poderá responder por infração gravíssima. O Código de Trânsito Brasileiro prevê multa de R$ 293,47, sete pontos na carteira e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado.

Checagem

Para evitar esse tipo de transtorno, a recomendação é verificar previamente a situação do CPF no portal oficial da Receita Federal. A consulta é gratuita e exige apenas o número do documento e a data de nascimento. Se o resultado indicar situação diferente de “Regular”, será necessário resolver a pendência antes de solicitar qualquer serviço junto ao Detran.

A regularização pode ser feita pelos canais digitais da Receita Federal, como o portal e-CAC, onde é possível identificar o motivo da restrição, atualizar dados cadastrais ou enviar declarações pendentes, quando necessário. Após a correção das informações, a atualização costuma ser processada em até 72 horas.

Com o CPF novamente em situação regular, o motorista poderá retornar ao Detran para concluir o procedimento de renovação ou outro serviço relacionado à habilitação. Manter os dados cadastrais atualizados é uma medida importante para evitar bloqueios administrativos e garantir que a CNH permaneça válida sem imprevistos.