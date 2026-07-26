Tragédia em Foz do Iguaçu: quem eram as jovens que morreram em carro com dez passageiros após colisão contra árvore

O acidente em Foz do Iguaçu que vitimou duas jovens e deixou outros feridos expõe os perigos da superlotação em veículos e a fragilidade na segurança viária

Uma noite que deveria ser de confraternização terminou em uma tragédia que comoveu a cidade de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O acidente, ocorrido na última sexta-feira, envolveu um carro que colidiu violentamente contra uma árvore na Avenida Felipe Wandscheer, resultando na morte precoce de duas jovens.

A gravidade da ocorrência foi intensificada por um detalhe alarmante, já que o automóvel, projetado para transportar apenas cinco pessoas, levava dez ocupantes no momento da batida. O excesso de passageiros tornou o impacto ainda mais devastador, conforme informações divulgadas pelo g1.

A seguir, entenda os desdobramentos desta ocorrência, o estado de saúde dos sobreviventes e as homenagens prestadas pelas instituições de ensino às vítimas fatais desta triste colisão.

Identificação das vítimas e o momento do impacto

As vítimas fatais foram identificadas como Julia Wolf Datsch, de 17 anos, e Flavia Werner Saccomori, de 18 anos. Ambas não resistiram aos ferimentos após o veículo sair da pista e atingir uma árvore, ficando presas nas ferragens devido à alta densidade de pessoas dentro do habitáculo.

Segundo relatos do Corpo de Bombeiros, a superlotação fez com que os ocupantes fossem pressionados uns contra os outros durante o choque, o que dificultou o trabalho de resgate e agravou as lesões sofridas pelos passageiros no momento do acidente.

Estado de saúde dos sobreviventes

O motorista do veículo, um jovem de 21 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal, onde permanece internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O estado de saúde do condutor é um ponto de atenção para as autoridades locais.

Além dele, outros três ocupantes continuam sob cuidados médicos em unidades hospitalares. Duas pessoas sofreram ferimentos leves, mas não precisaram de internação, enquanto outros dois passageiros não apresentaram ferimentos e deixaram o local antes da chegada das equipes de socorro.

Homenagens e luto oficial

A perda das jovens gerou grande comoção nas instituições onde estudavam. O Centro Universitário UDC, onde Flavia cursava seus estudos, emitiu uma nota de pesar, lamentando profundamente a partida precoce da estudante e oferecendo solidariedade aos familiares.

Da mesma forma, a Unioeste, campus de Foz do Iguaçu, onde Julia era aluna, manifestou seu pesar pela morte da jovem. A instituição decretou três dias de luto oficial em respeito à memória da estudante e em apoio aos colegas e familiares afetados pela tragédia.

Perguntas frequentes sobre o caso

Quantas pessoas estavam no carro no momento do acidente? O veículo transportava dez pessoas, embora tivesse capacidade máxima para apenas cinco ocupantes.

Quais foram as vítimas fatais da colisão? As vítimas foram Julia Wolf Datsch, de 17 anos, e Flavia Werner Saccomori, de 18 anos.

Onde ocorreu o acidente? A batida contra uma árvore foi registrada na Avenida Felipe Wandscheer, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Como está o motorista do veículo? O condutor, de 21 anos, encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal.

Houve algum luto oficial decretado? Sim, a Unioeste, campus de Foz do Iguaçu, decretou três dias de luto oficial pelo falecimento da estudante Julia Wolf Datsch.