Jockey Plaza Shopping é destaque no Prêmio Bom Gourmet 2026 com seis operações gastronômicas entre as melhores no voto popular

Três restaurantes conquistaram o grande prêmio e outros 3 ficaram entre os finalistas em diferentes categorias da principal premiação da gastronomia paranaense.

A gastronomia do Jockey Plaza Shopping foi um dos grandes destaques do Prêmio Bom Gourmet 2026, uma das mais importantes premiações do setor no Paraná. Das mais de 30 operações gastronômicas do empreendimento, seis foram reconhecidas pelo público: BaraQuias premiado na categoria Árabe, Dóffee Donuts & Coffee venceu na categoria Sonho/Donuts e Bacio di Latte vencedor como Melhor Sorveteria/Gelateria.

Além das operações premiadas, outros três restaurantes do Jockey Plaza Shopping também foram reconhecidos como finalistas em diferentes categorias do Prêmio Bom Gourmet 2026, reforçando a diversidade e a qualidade de seu polo gastronômico. O BaraQuias figurou também entre os finalistas na categoria Delivery by iFood, enquanto o Boteco Curitiba foi destaque nas categorias Costela e Espaço Kids (para ir com as crianças). Já o Jangaroo, pelo segundo ano consecutivo, foi o grande destaque em Frutos do Mar, e a Freddo Gelateria também entre os 5 melhores na categoria Sorveteria/Gelateria.

“Ficamos muito felizes em ver nossas operações sendo reconhecidas dentre milhares de restaurantes que concorrem ao prêmio todo ano. Isso demonstra a qualidade da gastronomia que o shopping oferece e reforça nosso compromisso em proporcionar aos clientes uma experiência completa, reunindo marcas consolidadas e opções para todos os gostos”, destaca a gerente de marketing do Jockey Plaza Shopping, Michelle Cirqueira.

Os reconhecimentos reforçam a diversidade gastronômica do Jockey Plaza Shopping, que reúne mais de 30 restaurantes, cafés e operações especializadas capazes de atender diferentes ocasiões, desde almoços e jantares especiais até cafeterias, docerias e opções para um happy hour.

Promovido pelo Bom Gourmet, o prêmio é considerado uma das principais referências da gastronomia paranaense. A 16ª edição do Prêmio Bom Gourmet reconheceu estabelecimentos de Curitiba e Região Metropolitana em mais de 50 categorias. Parte dos vencedores foi definida por votação popular, após uma etapa inicial de indicações que mobilizou milhares de participantes, valorizando restaurantes, cafeterias, docerias, bares e operações especializadas de Curitiba e Região Metropolitana. O resultado reflete a preferência do público e destaca os empreendimentos que mais se sobressaíram pela qualidade da gastronomia e da experiência oferecida aos clientes.

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370. O estacionamento custa R$ 10 para permanência de até 30 minutos e R$ 20 para todo o período dentro da mesma diária. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. As operações de alimentação funcionam de segunda a sexta, das 10h às 22h, aos sábados, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 22h.