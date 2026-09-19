Petrobras adere à subvenção do óleo diesel para manter preços estáveis nas bombas

A Petrobras oficializou nesta sexta-feira a adesão ao programa de subvenção econômica para o óleo diesel, visando o controle de preços para o consumidor final.

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, na última sexta-feira (18), a adesão à subvenção econômica destinada a produtores e importadores de óleo diesel e suas correntes. A medida, que busca equilibrar o mercado, foi instituída pela Medida Provisória 1.391, publicada em 11 de setembro de 2026.

A estrutura da subvenção prevê que o valor recebido pela companhia seja integralmente transformado em desconto no preço do combustível vendido às revendedoras. Essa estratégia visa amortecer impactos diretos no custo do transporte e do frete no país.

Histórico de subvenções e valores acumulados

Além do diesel, a empresa detalhou neste sábado (19) que recebeu uma parcela de R$ 448 milhões referente ao Programa de Subvenção Econômica à comercialização de gasolina. Este montante cobre o período compreendido entre os dias 16 e 31 de julho.

Com este repasse mais recente, o valor total acumulado recebido pela Petrobras através dos Programa de subvenção para o óleo diesel, gasolina e GLP atingiu a marca de R$ 9,9 bilhões até o momento, consolidando a utilização desses mecanismos de controle de preços.

Perguntas frequentes sobre a subvenção

O que é a subvenção aprovada pela Petrobras? É um auxílio Econômica do governo, via Medida Provisória, que permite à Petrobras receber R$ 1 por litro de diesel para abater o preço final vendido às revendedoras.

Qual o prazo de validade desse desconto no diesel? A medida tem duração inicial de 30 dias, podendo ser prorrogada por igual período conforme as necessidades do mercado.

O preço do diesel vai subir na bomba? Não, a empresa aplicou um aumento de R$ 1 que é compensado pelo desconto da subvenção, mantendo o valor final estável para o consumidor.

A Petrobras recebe subvenção apenas para o diesel? Não, a companhia também recebe subvenções para Outras combustíveis, como a gasolina e o GLP, totalizando R$ 9,9 bilhões acumulados.

Qual a base legal para a nova medida do diesel? A ação foi amparada pela Medida Provisória 1.391, editada em 11 de setembro de 2026 para atender produtores e importadores do setor.