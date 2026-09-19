Nadia Podoroska e Kaitlin Quevedo decidem o título do SP Open 2026 neste domingo em São Paulo

A tenista argentina Nadia Podoroska encara a espanhola Kaitlin Quevedo na grande final do SP Open 2026, que acontece neste domingo, no Parque Villa Lobos.

A disputa pelo título do torneio WTA 250 de São Paulo chega ao seu momento decisivo. Após uma semana de jogos intensos na capital paulista, as duas finalistas foram definidas neste sábado, dia 19 de setembro.

A argentina Nadia Podoroska, de 29 anos, garantiu sua vaga na decisão ao superar a espanhola Paula Badosa. Esta é a primeira vez que Podoroska alcança uma final de um torneio deste nível em sua carreira profissional.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o confronto que definirá a campeã do SP Open 2026 está marcado para este domingo, às 15h30, no Parque Villa Lobos.

A trajetória de Nadia Podoroska até a final

Nadia Podoroska teve uma atuação sólida na semifinal disputada neste sábado. A tenista argentina precisou de 1h27 de partida para vencer a espanhola Paula Badosa, fechando o jogo com parciais de 6/3 e 6/4.

A vitória marca um momento importante para a atleta, que busca consolidar seu nome no circuito mundial ao conquistar seu primeiro troféu de um evento da categoria WTA 250, reforçando seu bom momento técnico em quadras brasileiras.

O caminho de Kaitlin Quevedo na competição

Do outro lado da rede, a espanhola Kaitlin Quevedo também chega embalada para a decisão. A tenista, que ocupa a 105ª posição no ranking mundial, conquistou a classificação após um duelo bastante disputado contra a russa Anna Blinkova.

Quevedo venceu a 94ª colocada do ranking por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/4. A atleta demonstrou resiliência para superar a adversária e garantir seu lugar na final deste domingo contra Podoroska.

Premiação e pontos em disputa no SP Open

O SP Open WTA 250 distribui uma premiação total de US$ 283 mil. O torneio é fundamental para as atletas que buscam subir no ranking, já que a campeã somará 250 pontos, além de levar para casa um prêmio de US$ 37,4 mil.

Para a tenista que ficar com o vice-campeonato, a organização do evento destina 163 pontos no ranking mundial e uma premiação de US$ 22,1 mil, recompensando a campanha consistente durante toda a semana de jogos em São Paulo.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual o horário da final do SP Open 2026?

A final entre Nadia Podoroska e Kaitlin Quevedo acontece neste domingo, às 15h30.

Onde está sendo realizado o torneio?

As partidas do SP Open 2026 ocorrem no Parque Villa Lobos, localizado na capital paulista.

Como foi o desempenho de Podoroska na semifinal?

Ela venceu Paula Badosa em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/4, em um tempo total de 1h27 de jogo.

Quem foi a adversária de Kaitlin Quevedo na semifinal?

Quevedo venceu a russa Anna Blinkova, 94ª do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/4.