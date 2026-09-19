Chongqing é o símbolo da transformação econômica chinesa, unindo modernidade, infraestrutura colossal e um papel estratégico na logística global

A transformação da China nas últimas cinco décadas, de um país majoritariamente rural para uma potência industrial, é visível em Chongqing. Com uma população de 32 milhões de pessoas, a metrópole é um dos principais polos de manufatura da nação asiática.

A cidade, que também é conhecida por sua fama de ser cercada por montanhas, rios e neblina, atrai olhares pela mistura entre a arquitetura histórica e arranha-céus modernos. Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, o município é definido por Pequim como uma cidade-chave para a economia nacional.

Situada no interior do sudoeste chinês, a cidade é cortada pelo rio Yangtzé, o maior da Ásia, e pelo rio Jialing. Com uma extensão territorial de 82,4 mil quilômetros quadrados, ela é considerada o maior município em extensão do mundo, superando quase o dobro do tamanho do estado do Rio de Janeiro.

Um polo industrial de proporções gigantescas

A força econômica de Chongqing é expressiva. Segundo os dados da Agência Brasil, 39 das 41 grandes Industrial da China possuem sede na cidade. Além disso, o local abriga 19 fabricantes completos de veículos e mais de 1,2 mil empresas focadas em autopeças.

A transição para a energia limpa é evidente nas ruas, onde o silêncio dos motores e a presença de estações de recarga confirmam o protagonismo da cidade na produção de carros elétricos. O parque industrial também engloba setores de tecnologia nuclear, Industrial naval, aeroespacial e equipamentos militares.

Logística estratégica na Nova Rota da Seda

Chongqing atua como um hub central na Nova Rota da Seda. A partir de suas fábricas, os produtos chegam à Europa, à Rússia e à Ásia Central por meio de uma rede que combina trens de alta velocidade, rodovias expressas e o transporte fluvial pelo rio Yangtzé até o porto de Xangai.

O professor André Pereira Reinnert Tokarski, que coordena um projeto de cooperação entre Brasil e China, destaca que a cidade passou por um processo de adaptação ambiental. Ele observa que o município deixou de ver os rios como inimigos, buscando agora um equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a preservação da natureza.

Cultura e civilização ecológica

Além da Industrial, Chongqing se destaca pelo turismo e pela vida cultural vibrante. A culinária local, famosa pelos hot pots, é um dos pontos altos para visitantes internacionais. A gestão municipal, sob orientação do governo central, busca implementar o conceito de civilização ecológica.

Durante o Fórum da Civilização do Rio Yangtzé, o secretário do Comitê Municipal do Partido Comunista da China, Yuan Jiajun, afirmou que a construção da Chongqing moderna comprova a capacidade prática do pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas.

Perguntas frequentes sobre Chongqing

Qual é o tamanho da população de Chongqing?

A cidade possui cerca de 32 milhões de habitantes, distribuídos entre a área urbana principal e 37 distritos.

Por que Chongqing é considerada importante para a economia chinesa?Ela concentra 39 das 41 grandes Industrial da China e é um centro logístico fundamental para a Nova Rota da Seda, conectando o país a mercados globais.

Quais são os principais setores industriais da cidade?

A cidade lidera a produção de veículos elétricos e autopeças, além de atuar nos setores de tecnologia nuclear, aeroespacial, naval e militar.

Qual é a importância geográfica da cidade?

Chongqing está situada no sudoeste da China e é cortada pelos rios Yangtzé e Jialing, funcionando como um ponto estratégico de transporte fluvial e terrestre.

O que é o conceito de civilização ecológica citado pela cidade?

É uma diretriz do governo chinês que busca conciliar o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida com a preservação ambiental e a adaptação climática.