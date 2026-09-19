Uma homenagem especial na Rádio MEC marca os 120 anos de nascimento de Dmitri Shostakovich, explorando a vida e o legado do compositor russo.

O Caderno de Música, programa da Rádio MEC, preparou uma edição comemorativa para este domingo, dia 20, às 12h30. A atração destaca a vida e as composições de Dmitri Shostakovich, um dos nomes mais influentes da música erudita no século XX.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a programação busca revelar diferentes facetas da produção Música do artista. Sua trajetória artística esteve profundamente entrelaçada com as intensas transformações políticas e culturais vividas na União Soviética.

Nascido em 25 de setembro de 1906, em São Petersburgo, Shostakovich construiu sua carreira sob o regime Soviética. Sua obra é frequentemente descrita como complexa, refletindo as contradições e os desafios enfrentados pelo Música durante o turbulento período histórico de seu país.

Obras selecionadas para a audição

Durante a exibição do programa, os ouvintes poderão apreciar trechos de obras fundamentais do repertório de Shostakovich. Entre as peças selecionadas estão a Sinfonia número 1, interpretada pela Orquestra Sinfônica de Cincinnati com regência de Jesús López-Cobos.

O especial também apresenta a Sinfonia número 5, sob a batuta de Yevgeny Mravinsky à frente da Orquestra Filarmônica de Leningrado, e a famosa Suíte para Orquestra de Jazz nº 2, conduzida pelo maestro Riccardo Chailly com a Orquestra Real do Concertgebouw.

Conhecendo a Rádio MEC

A Rádio MEC, conhecida nacionalmente como a rádio de música clássica do Brasil, dedica cerca de 80% de sua grade à música de concerto. A emissora busca democratizar o acesso ao gênero, apresentando compositores brasileiros e internacionais de diversas épocas.

Além de Sinfonia e concertos, a rádio mantém faixas de jazz e música popular brasileira. O público pode acompanhar a programação pelo dial FM 99,3 ou AM 800 no Rio de Janeiro, em Brasília na FM 87,1 ou AM 800, e em Belo Horizonte pela FM 87,1, além do aplicativo Rádios EBC.

FAQ: Perguntas Frequentes

Quem foi Dmitri Shostakovich?Foi um dos principais compositores do século XX, nascido na Rússia em 1906, Conhecida por suas Sinfonia e por sua relação com o regime Soviética.

Quando será o programa especial na Rádio MEC?

O programa Caderno de Música vai ao ar neste domingo, dia 20 de setembro, às 12h30.

Quais obras serão tocadas no programa?

O repertório inclui a Sinfonia nº 1, a Sinfonia nº 5 e a Suíte para Orquestra de Jazz nº 2.

Onde posso sintonizar a Rádio MEC?

A emissora pode ser ouvida em frequências específicas no Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, ou pelo aplicativo Rádios EBC.

Como o público pode interagir com a rádio?

Os ouvintes podem enviar sugestões e mensagens através das redes sociais ou pelo WhatsApp (21) 99710-0537.