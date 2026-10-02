PF investiga suposta ameaça à Embaixada dos EUA e cumpre mandados

PF investiga suposta ameaça à embaixada dos EUA; cumpridos dois mandados em São Paulo e no entorno do DF

A Polícia Federal abriu investigação sobre uma suposta ameaça dirigida à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Segundo a CGN, com base em informações da Agência Brasil, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em locais de São Paulo e no entorno do Distrito Federal.

A apuração se baseia em um alegado plano para atos contra as instalações diplomáticas. A PF descreveu as diligências como “ações preventivas” e informou que o caso corre em sigilo; até o momento não foram encontrados elementos que confirmem a ameaça, segundo CGN.

Ações da Polícia Federal

De acordo com as informações divulgadas, a Polícia Federal executou dois mandados de busca e apreensão vinculados à investigação sobre o suposto plano. A instituição tratou as medidas como preventivas e classificou o procedimento como sigiloso, sem detalhar outros atos processuais.

Suspensão das atividades da embaixada

A embaixada dos Estados Unidos anunciou a suspensão de seu funcionamento na quinta-feira (1º) e iniciou a medida na sexta-feira (2), citando “preocupações com a segurança”, segundo CGNdo pela CGN com base na Agência Brasil.

Status das investigações

segundo CGN, a PF não encontrou, até o momento, elementos que confirmem a ameaça inicialmente apontada. As investigações prosseguem sob sigilo, conforme informado pela autoridade Polícia.