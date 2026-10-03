Presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, fará pronunciamento oficial em rádio e TV neste sábado antes das eleições

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Kassio Nunes Marques, ocupará as redes nacionais de rádio e televisão neste sábado, dia 3 de outubro, para uma mensagem oficial aos cidadãos brasileiros.

A transmissão terá uma duração total de cinco minutos e está agendada para começar às 20h30. O objetivo central é convocar os eleitores a comparecerem aos seus locais de votação para exercerem o direito de voto no próximo domingo, dia 4.

Este momento é considerado fundamental para o processo eleitoral, dado o alcance que a rede de rádio e TV proporciona para atingir a maioria da população brasileira em um curto período antes da abertura das seções eleitorais.

Distribuição das urnas e logística nacional

De acordo com o TSE, a operação logística para o pleito já está em andamento. As urnas eletrônicas começaram a ser distribuídas para os locais de votação em todo o território nacional, garantindo que tudo esteja pronto para o domingo.

Para assegurar que o processo ocorra sem falhas, o órgão montou uma Sala Nacional de Situação Climática. O objetivo é monitorar em tempo real possíveis efeitos de secas ou chuvas que possam impactar o transporte dos equipamentos e o funcionamento da infraestrutura.

O monitoramento também abrange a estabilidade no fornecimento de energia elétrica e a conectividade de internet. Com base nos dados coletados, o tribunal afirma que adotará medidas imediatas para garantir que nenhum eleitor seja prejudicado na hora de votar.

O cenário do primeiro turno de 2026

Mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a participar deste pleito. Eles escolherão deputados federais, estaduais e distritais, além de governadores, senadores e o presidente da República, consolidando o exercício democrático.

O primeiro turno ocorre neste domingo, dia 4. Caso nenhum dos candidatos aos cargos de governador ou presidente obtenha mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, um segundo turno será realizado no dia 25 de outubro.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Qual o horário do pronunciamento do presidente do TSE? O pronunciamento será exibido neste sábado, às 20h30, em cadeia nacional de rádio e TV.

2. Qual é o objetivo da fala do ministro Kassio Nunes Marques? O ministro pretende convocar os eleitores a comparecerem às urnas para exercerem o direito de voto no primeiro turno.

3. Como o TSE está se preparando para possíveis problemas climáticos? O tribunal montou uma Sala Nacional de Situação Climática para acompanhar e mitigar impactos da seca e da chuva no transporte das urnas e nos serviços de energia e internet.

4. Quando ocorre o primeiro turno das eleições? O primeiro turno será realizado no próximo domingo, dia 4 de outubro.

5. Quando pode ocorrer um eventual segundo turno? O segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro, caso nenhum candidato a governador ou presidente atinja mais de 50% dos votos válidos.