Cachorra é encontrada no bairro Country e dono pode recuperá-la pelo telefone informado

A cachorra encontrada no bairro Country pode ser devolvida ao seu dono mediante contato pelo telefone (45) 9972-5296, conforme publicação feita em 31 de agosto de 2026 às 15h02.

A informação foi divulgada por um internauta que entrou em contato com a CGN para relatar o achado do animal. O serviço de achados e perdidos da CGN auxilia gratuitamente na divulgação e localização de animais, objetos ou documentos perdidos ou encontrados.

Qualquer pessoa que tenha perdido algo ou encontrado itens pode publicar gratuitamente no portal da CGN, aumentando as chances de reencontrar o que foi perdido, além de contribuir para a devolução rápida e segura dos bens.

Como funciona o serviço de achados e perdidos da CGN

A editoria de achados e perdidos da CGN oferece um espaço digital gratuito onde as pessoas podem divulgar itens e animais perdidos ou encontrados. As informações são compartilhadas nas redes sociais da CGN, ampliando a visibilidade e melhorando a possibilidade de recuperação dos bens.

Para fazer uma publicação, basta acessar o site https://achadoseperdidos.cgn.app.br/ e seguir as instruções para divulgar o conteúdo. O processo é simples e não gera custo algum.

Importância da divulgação no bairro Country

A divulgação deste caso específico reforça a importância da colaboração comunitária e do uso das ferramentas digitais para resolver situações cotidianas como o reencontro de animais perdidos. Ações como essa ajudam a garantir o bem-estar dos animais e tranquilidade para seus proprietários.

Perguntas frequentes

Como o proprietário pode recuperar a cachorra encontrada?

O dono pode entrar em contato pelo número (45) 9972-5296 para combinar a devolução do animal.

O serviço da CGN para achados e perdidos tem custo?

Não, o serviço é totalmente gratuito para quem perde ou encontra qualquer item.

Onde fazer a publicação de objeto ou animal encontrado?

A publicação deve ser feita no site oficial da CGN em https://achadoseperdidos.cgn.app.br/ para divulgação.