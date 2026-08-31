Romeu Zema reforça combate à corrupção em frente à Polícia Federal em Curitiba

Romeu Zema, candidato à Presidência da República pelo partido Novo, visitou a sede da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba, na tarde desta segunda-feira (31). O órgão foi principal centro operacional da Operação Lava Jato, que investigou grandes esquemas de corrupção no país.

Durante sua passagem, Zema conversou com moradores e apoiadores, recebeu propostas e também gravou vídeos para sua campanha. Em entrevista à imprensa, ele aproveitou o momento para destacar a relevância da Lava Jato no combate à corrupção e manifestar preocupação com recentes casos envolvendo figuras públicas.

Importância da Lava Jato para o combate à corrupção

Romeu Zema afirmou que a Operação Lava Jato foi a maior investigação realizada no Brasil contra a corrupção. Ele lamentou o que chamou de desmonte da operação por setores que classificou como “intocáveis” em Brasília, mas reafirmou o compromisso de dar continuidade a essa luta se eleito. Segundo ele, a operação reuniu forças à época da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal da 13ª Vara de Curitiba para investigar e condenar crimes.

Críticas a casos recentes e questionamento sobre impunidade

O candidato apontou casos recentes de corrupção, como os envolvendo o Banco Master e descontos indevidos em benefício de idosos, além de um esquema citado envolvendo a atuação de uma lobista ligada ao filho do presidente. Ele questionou se o país seguirá tolerando esse tipo de situação, com retorno de recursos roubados e indivíduos soltos sem condenação, indagando se esse é o Brasil desejado pela população.

Agenda e deslocamento após visita

Após a visita e o discurso em frente à Polícia Federal, Zema optou por não responder a outras perguntas da imprensa e seguiu para Santa Catarina para dar continuidade à sua agenda de campanha. A visita à sede da Polícia Federal em Curitiba foi simbólica por ter sido palco das principais investigações da Lava Jato, incluindo a detenção de investigados.

Perguntas frequentes

Quem é Romeu Zema?

Romeu Zema é candidato à Presidência da República pelo partido Novo.

Qual a importância da Polícia Federal do Paraná na Lava Jato?

A sede da Polícia Federal no Paraná foi o principal centro operacional da Lava Jato, coordenando investigações, mandados e abrigando presos da operação.

O que Romeu Zema disse sobre o combate à corrupção?

Ele ressaltou que a Lava Jato foi a maior luta contra a corrupção no Brasil, criticou o que chamou de seu desmonte e afirmou intenção de continuar essa batalha se eleito.