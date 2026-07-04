Pista de patinação no gelo em Curitiba nas férias de julho

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As férias escolares ganharam mais uma opção de lazer em Curitiba. A tradicional pista de patinação no gelo voltou ao ParkShoppingBarigüi e promete atrair crianças, adolescentes e adultos durante o inverno. A atração fica no shopping até o dia 16 de agosto e também oferece trenó para os pequenos e aulas de patinação.
Além disso, a pista funciona todos os dias da semana, o que amplia as opções para quem procura um programa em família durante o recesso escolar.
A pista de patinação no gelo funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h. Já aos domingos e feriados, o atendimento acontece das 12h às 20h.
Os ingressos são vendidos no local e custam:
Além disso, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm desconto de 50% nas sessões. O passeio de trenó, destinado a crianças de 2 a 5 anos, custa R$ 45 e dura cinco minutos. Ainda, clientes cadastrados no programa Multi ainda recebem tempo extra de permanência na pista, conforme a categoria do benefício.
Quem quiser aprender a patinar também poderá participar das aulas realizadas aos sábados, das 9h às 10h. Cada aula custa R$ 160.
Segundo o ParkShoppingBarigüi, a pista deve receber pessoas de diferentes idades e níveis de experiência. Não é necessário saber patinar para participar da atividade. Conforme o shopping, isso foi pensado para incentivar momentos de convivência entre amigos e familiares durante o período de férias. Mas isso também não exclui experiências “solo”, para pessoas que querem sozinhas experimentar algo novo.
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Fonte do Artigo
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