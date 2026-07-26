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Portuguesa foi eliminada pelo Uberlândia nas oitavas de final da Série D de 2026

Portuguesa é eliminada nas oitavas da Série D e frustra planos da SAF

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Portuguesa foi eliminada pelo Uberlândia nas oitavas de final da Série D de 2026
Portuguesa foi eliminada pelo Uberlândia nas oitavas de final da Série D de 2026 Imagem: Divulgação/Portuguesa

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