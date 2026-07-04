A conta de energia vai pesar ainda mais no orçamento! O reajuste de até 20,51% j…

⚠️ A conta de energia vai pesar ainda mais no orçamento! O reajuste de até 20,51% já foi aprovado, e isso significa que você pode pagar mais mesmo consumindo a mesma quantidade de energia.

Mas você não precisa ficar refém dos aumentos na tarifa. Com a energia solar, é possível produzir a sua própria energia, reduzir a conta de luz e investir em uma solução que gera economia por muitos anos.

Na Liga Energia Solar, você recebe uma simulação gratuita para descobrir quanto pode economizar e em quanto tempo o investimento se paga.

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📍 Avenida Ipê Branco, nº 108 — Ubiratã

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