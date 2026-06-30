placas 1, 2 e 3 vencem nesta terça

Proprietários com placas finais 1, 2 e 3 devem regularizar a documentação de 2026

Cidadão acessa o aplicativo do Detran para conferir multas. (Foto: Mireli Obrando/Detran)

Os proprietários de cerca de 569 mil veículos com placas finais 1, 2 e 3 têm até esta terça-feira (30) para quitar o licenciamento anual em Mato Grosso do Sul. O prazo faz parte do calendário de 2026 do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e, neste ano, conta com a opção de parcelamento digital dos débitos pelo Portal Meu Detran.

Proprietários de cerca de 569 mil veículos com placas finais 1, 2 e 3 têm até esta terça-feira (30) para quitar o licenciamento anual em Mato Grosso do Sul. O Detran-MS oferece parcelamento digital pelo Portal Meu Detran, via plataforma BBPay. Cerca de 155 mil proprietários já anteciparam o pagamento. O órgão alerta para golpes com falsos sites de emissão de guias.

A nova modalidade permite parcelar multas e outros débitos que impedem a emissão do CRLV-e (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico). A plataforma BBPay, do Banco do Brasil, permite o pagamento sem necessidade de atendimento presencial.

Segundo o departamento, aproximadamente 155 mil proprietários já anteciparam o pagamento do documento, o que representa cerca de 27% da frota incluída nesta primeira etapa do calendário.

Campo Grande concentra o maior número de licenciamentos quitados antecipadamente, com mais de 95 mil veículos regularizados. Em seguida aparecem Dourados, com quase 30 mil pagamentos, Três Lagoas, com mais de 18 mil, Ponta Porã, com mais de 8 mil, e Corumbá, com cerca de 5,9 mil.

O calendário foi alterado neste ano após o Detran identificar inconsistências na comunicação entre os sistemas do órgão e da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), que poderiam impedir a emissão do CRLV-e para proprietários com parcelamentos em dia. Com a mudança, os vencimentos passaram a seguir a seguinte ordem: placas finais 1, 2 e 3 em junho; 4, 5 e 6 em julho; 7 e 8 em agosto; 9 em setembro; e 0 em outubro.

O órgão também alerta para golpes envolvendo falsos sites de emissão de guias. A orientação é acessar apenas o Portal Meu Detran, mediante login e senha ou conta Gov.br, além do aplicativo Meu Detran MS e da assistente virtual Glória, pelo WhatsApp (67) 3368-0500.