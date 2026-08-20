Planejamento a todo vapor!

Tivemos a reunião de entrega do projeto Natal Luz Ubiratã 2026, um momento fundamental para alinhar todas as ações que farão deste Natal um verdadeiro sucesso em nossa cidade.

Agradecemos a todos os envolvidos pelo empenho em construir um projeto lindo, que fomenta a economia local e traz magia para as ruas de Ubiratã.

Vamos juntos fortalecer o nosso comércio e celebrar essa data tão especial! ❤️🎄

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Corinthia Mes