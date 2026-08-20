‘Quinze Dias’: o que ver na TV e no streaming na quarta – 18/08/2026 – Ilustrada

Em “Quinze Dias“, Felipe é um adolescente sensível e apaixonado por cultura pop, que só queria sobreviver às férias de julho, longe do bullying da escola. Mas seus planos vão por água abaixo quando Caio, seu vizinho e antigo “crush”, passa a dividir o mesmo teto por 15 dias. Inspirado no romance de Vitor Martins, o filme é dirigido por Daniel Lieff e traz Miguel Lallo e Diego Lira como protagonistas.

Onde ver: Netflix, 14 anos

SBT Repórter

Onde ver: SBT, 23h, livre

No dia em que celebra 45 anos, o programa especial resgata momentos que fizeram parte da história da emissora, bem como personagens que construíram sua identidade e o legado deixado por Silvio Santos. A apresentação é de Cesar Filho.

O Bad Boy e Eu 2

Onde ver: Prime Video, 14 anos

O romance adolescente entre a determinada dançarina Dallas e o jogador Drayton continua, mas cada um numa faculdade, na cidade de Los Angeles. A distância entre os dois começa a pesar, e as dúvidas sobre o futuro passam a aparecer com mais frequência.

Além da Morte

Onde ver: HBO Max, 14 anos

O longa é uma refilmagem da fantasia de terror de 2017, em que cinco estudantes de medicina investigam os mistérios do além ao experimentar situações de quase morte. É protagonizado por Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton e Kiefer Sutherland, que também estrelou o filme original.

Visões Ancestrais do Futuro

Onde ver: Mubi, 12 anos

Um menino de Lesoto, país na África, tem visões de seus ancestrais e revive o sofrimento deles. As memórias de infância do cineasta Lemohang Mosese viram uma reflexão sobre identidade, raízes e pertencimento neste documentário de narrativa fragmentada e imagens simbólicas.

Pureza

Onde ver: TV Globo, 15h25, 14 anos

Dirigido por Renato Barbieri, o filme é baseado na história real da ativista e protagonizado pelos atores Dira Paes e Flávio Bauraqui. Acompanha uma mãe que sai em busca de seu filho desaparecido na Amazônia e descobre as práticas escravocratas empregadas nas fazendas de toda aquela região.

Sob Fogo

Onde ver: Telecine Premium, 22h, 16 anos

Durante uma negociação de drogas na fronteira do México com os Estados Unidos, dois agentes infiltrados revelam suas identidades, cada um sem saber que o outro trabalhava no mesmo caso. A surpresa dura pouco e os dois são encurralados sob fogo pesado de um franco-atirador sem motivo aparente. A produção tem os atores Mason Gooding e Dylan Sprouse em seu elenco.