Plano Safra impulsiona avanços tecnológicos e produção de arroz na agricultura familiar do Sul

Na safra 2025/2026, o Sul do Brasil mantém seu papel estratégico na produção nacional de arroz, com aproximadamente 81,7% da produção concentrada entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, conforme estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Essas cifras refletem diretamente a importância da agricultura familiar e o papel decisivo do crédito rural disponibilizado pelo Plano Safra no fortalecimento da cadeia produtiva.

De acordo com relatos de cooperados da Cresol nas regiões, o acesso facilitado a linhas de crédito do Pronaf, programa do Plano Safra focado na agricultura familiar, tem transformado a rotina dos produtores. Jair Bergmann Pereira, agricultor em Santa Catarina, destaca a evolução da lavoura de arroz, que passou de 1 hectare para 12 hectares, acompanhada da aquisição de equipamentos modernos e insumos essenciais financiados pelo crédito rural.

Investimento em tecnologia e ganho de eficiência

A modernização dos equipamentos e melhor planejamento da lavoura, viabilizados pelos recursos financeiros, permitiram reduzir em até um terço o tempo necessário para serviços como o preparo do solo. Jair ressalta que a compra de insumos à vista, garantida com o financiamento, gera economia e diminuição do custo operacional. Além disso, a irrigação natural por gravidade evita custos adicionais com bombeamento, mostrando a combinação entre conhecimento do território e uso consciente dos recursos.

Efeito multiplicador na produção e na comunidade

Outro exemplo é o agricultor Marlon Padilha Descovi, do Rio Grande do Sul, que ampliou a escala de sua produção e melhorou a qualidade do trabalho com o apoio do Pronaf. Investimentos em tecnologias de preparo do solo, sementes, adubos e armazenagem, além da aquisição de maquinários, garantiram mais agilidade e redução de custos, além da recuperação de áreas atingidas por eventos climáticos desfavoráveis por meio da compra de escavadeira hidráulica.

Darlan Luís Lodéa, representante da Cresol Jacutinga, destaca que o impacto da cultura do arroz ultrapassa os limites das propriedades, movimentando toda a cadeia local, incluindo fornecedores e comércio, com reflexos diretos no desenvolvimento dos municípios produtores.

Plano Safra como alicerce para a agricultura familiar

Para os produtores acompanhados, o Plano Safra não representa apenas linhas de crédito, mas também um suporte estratégico para garantir competitividade, sustentabilidade e continuidade da atividade agrícola. Jair Bergmann Pereira valoriza o atendimento próximo e transparente da cooperativa, considerado fundamental para o sucesso da lavoura. Marlon reforça que a relação com a Cresol começou por meio da confiança na propriedade e que a cooperativa se tornou parte integrante de sua família.

Desde 2003, o Plano Safra tem sido um dos principais instrumentos de fomento à agropecuária no Brasil, promovendo a modernização de propriedades rurais por meio do investimento em custeio, máquinas e tecnologia, reforçando o papel da agricultura familiar na segurança alimentar e no desenvolvimento regional.