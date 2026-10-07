Polícia Civil do Ceará indicia namorado de Isabelle Caracristi por violência psicológica e fraude processual

Polícia Civil do Ceará conclui inquérito sobre a morte da estudante Isabelle Caracristi e indicia o namorado, João Munhoz Neto, por dois crimes específicos

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) finalizou as investigações sobre a morte da estudante Isabelle Caracristi, de 22 anos, ocorrida em setembro. O caso, que teve grande repercussão, resultou no indiciamento de João Munhoz Neto, de 34 anos, namorado da jovem.

Conforme as informações divulgadas pela corporação nesta quarta-feira (7), o homem foi indiciado por violência psicológica contra a namorada e por fraude processual, crime relacionado às investigações sobre o óbito da estudante, segundo a Agência Brasil.

A universitária foi encontrada morta no dia 13 de setembro, no pátio do edifício onde o casal residia, no bairro Aldeota, em Fortaleza. A conclusão das autoridades aponta que a causa da morte foi uma precipitação voluntária da estudante.

Detalhes da investigação e perícia técnica

O inquérito Polícia foi robusto e contou com a produção de 17 laudos periciais realizados pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). O trabalho investigativo incluiu a coleta de depoimentos de 29 pessoas, entre familiares, amigos e funcionários do prédio.

Os peritos analisaram cerca de 700 vídeos de câmeras de segurança da área externa do condomínio e realizaram inspeções detalhadas no apartamento. A equipe contou com a atuação de 22 peritos e auxiliares de peritos para a elaboração dos documentos técnicos.

Prisão e trâmites do processo

Para garantir a instrução criminal, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra João Munhoz Neto no dia 22 de setembro, em Fortaleza. Na ocasião, dispositivos eletrônicos, incluindo celulares, foram apreendidos para perícia.

O inquérito foi oficialmente remetido ao Poder Judiciário no dia 30 de setembro. Até o momento, a defesa do indiciado não retornou aos contatos feitos pela reportagem da Agência Brasil para comentar as acusações.

Como buscar ajuda contra a violência

Casos de violência doméstica ou psicológica contra a mulher podem ser denunciados através da Central de Atendimento à Mulher, pelo Ligue 180. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia.

O atendimento também está disponível via WhatsApp pelo número (61) 9610-0180 ou pelo e-mail central180@mulheres.gov.br. Denúncias podem ser feitas ainda em delegacias especializadas ou através do 190, em casos de emergência.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Por quais crimes João Munhoz Neto foi indiciado?

Ele foi indiciado por violência psicológica contra a namorada e por fraude processual nas investigações da morte dela.

2. Qual foi a causa da morte de Isabelle Caracristi?

A investigação da Polícia Civil e da Pefoce concluiu que a causa da morte foi uma precipitação voluntária da estudante.

3. Quantas pessoas foram ouvidas no inquérito?

Foram colhidos os depoimentos de 29 pessoas, incluindo familiares, amigos, colegas de trabalho e moradores do prédio.

4. O namorado da estudante permanece preso?

Ele teve um mandado de prisão preventiva cumprido em 22 de setembro para garantir a instrução criminal do caso.

5. Onde Denúncias casos de violência contra a mulher no Brasil?É possível Denúncias pelo Ligue 180, pelo WhatsApp (61) 9610-0180, em delegacias especializadas ou pelo 190 em situações de urgência.