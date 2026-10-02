Polícia Militar apreende três motos por supostas irregularidades no Jardim Bandeirantes, Toledo

Operação OMNIS, na quinta (2) por volta das 13h30, resultou na remoção de três motocicletas ao pátio do 19º Batalhão e aplicação de autos de infração

Segundo o CGN, equipes da Polícia Militar de Toledo realizaram uma operação de fiscalização de trânsito nas proximidades do Jardim Bandeirantes na tarde de quinta-feira (2), por volta das 13h30. A ação, vinculada à Operação OMNIS, teve como objetivo checar veículos, condutores e supostas irregularidades administrativas e de trânsito.

Durante a fiscalização, três motocicletas foram identificadas com supostas irregularidades e removidas ao pátio do 19º Batalhão da Polícia Militar. A Polícia Militar confeccionou os Autos de Infração de Trânsito e demais documentos previstos na legislação, segundo CGN.

Apreensões e supostas irregularidades

De acordo com o CGN, as três motocicletas removidas apresentavam as seguintes supostas irregularidades:

Honda/CB 250F: condutor habilitado; pneu dianteiro em mau estado de conservação e placa de identificação danificada.

JTA/Suzuki: condutor sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e com pendências de licenciamento junto ao DETRAN-PR.

Honda/C100 Biz: condutor habilitado; pendências de licenciamento no DETRAN-PR.

Procedimentos adotados

Segundo o CGN, para cada situação a Polícia Militar lavrou os Autos de Infração de Trânsito e os documentos necessários previstos na legislação. As três motos foram removidas ao pátio do 19º Batalhão da Polícia Militar para cumprimento das medidas administrativas cabíveis.

Outras abordagens

O CGN informa que outras duas motocicletas foram abordadas e apresentavam supostas irregularidades, mas permaneciam em condições de segurança para circulação. Nesses casos, os condutores receberam Autos de Infração e Termos de Regularização, com prazo para resolver as pendências junto aos órgãos competentes.

Transcurso da operação

De acordo com o CGN, a operação transcorreu normalmente, sem incidentes, e as ações seguiram os procedimentos legais. A matéria ressalta que os condutores têm direito à regularização conforme a legislação vigente.