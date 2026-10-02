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Polícia Militar apreende três motos por supostas irregularidades no Jardim Bandeirantes, Toledo

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Operação OMNIS, na quinta (2) por volta das 13h30, resultou na remoção de três motocicletas ao pátio do 19º Batalhão e aplicação de autos de infração

Segundo o CGN, equipes da Polícia Militar de Toledo realizaram uma operação de fiscalização de trânsito nas proximidades do Jardim Bandeirantes na tarde de quinta-feira (2), por volta das 13h30. A ação, vinculada à Operação OMNIS, teve como objetivo checar veículos, condutores e supostas irregularidades administrativas e de trânsito.

Durante a fiscalização, três motocicletas foram identificadas com supostas irregularidades e removidas ao pátio do 19º Batalhão da Polícia Militar. A Polícia Militar confeccionou os Autos de Infração de Trânsito e demais documentos previstos na legislação, segundo CGN.

Apreensões e supostas irregularidades

De acordo com o CGN, as três motocicletas removidas apresentavam as seguintes supostas irregularidades:

  • Honda/CB 250F: condutor habilitado; pneu dianteiro em mau estado de conservação e placa de identificação danificada.
  • JTA/Suzuki: condutor sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e com pendências de licenciamento junto ao DETRAN-PR.
  • Honda/C100 Biz: condutor habilitado; pendências de licenciamento no DETRAN-PR.

Procedimentos adotados

Segundo o CGN, para cada situação a Polícia Militar lavrou os Autos de Infração de Trânsito e os documentos necessários previstos na legislação. As três motos foram removidas ao pátio do 19º Batalhão da Polícia Militar para cumprimento das medidas administrativas cabíveis.

Outras abordagens

O CGN informa que outras duas motocicletas foram abordadas e apresentavam supostas irregularidades, mas permaneciam em condições de segurança para circulação. Nesses casos, os condutores receberam Autos de Infração e Termos de Regularização, com prazo para resolver as pendências junto aos órgãos competentes.

Transcurso da operação

De acordo com o CGN, a operação transcorreu normalmente, sem incidentes, e as ações seguiram os procedimentos legais. A matéria ressalta que os condutores têm direito à regularização conforme a legislação vigente.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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