Polícia Militar apreende três motos por supostas irregularidades no Jardim Bandeirantes, Toledo

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Segundo o CGN, equipes da Polícia Militar de Toledo realizaram uma operação de fiscalização de trânsito nas proximidades do Jardim Bandeirantes na tarde de quinta-feira (2), por volta das 13h30. A ação, vinculada à Operação OMNIS, teve como objetivo checar veículos, condutores e supostas irregularidades administrativas e de trânsito.
Durante a fiscalização, três motocicletas foram identificadas com supostas irregularidades e removidas ao pátio do 19º Batalhão da Polícia Militar. A Polícia Militar confeccionou os Autos de Infração de Trânsito e demais documentos previstos na legislação, segundo CGN.
De acordo com o CGN, as três motocicletas removidas apresentavam as seguintes supostas irregularidades:
Segundo o CGN, para cada situação a Polícia Militar lavrou os Autos de Infração de Trânsito e os documentos necessários previstos na legislação. As três motos foram removidas ao pátio do 19º Batalhão da Polícia Militar para cumprimento das medidas administrativas cabíveis.
O CGN informa que outras duas motocicletas foram abordadas e apresentavam supostas irregularidades, mas permaneciam em condições de segurança para circulação. Nesses casos, os condutores receberam Autos de Infração e Termos de Regularização, com prazo para resolver as pendências junto aos órgãos competentes.
De acordo com o CGN, a operação transcorreu normalmente, sem incidentes, e as ações seguiram os procedimentos legais. A matéria ressalta que os condutores têm direito à regularização conforme a legislação vigente.