El Niño leva cidades do Paraná a registrar chuvas acima da média em setembro

Dados do Simepar mostram acumulados acima das médias históricas em setembro de 2026; Antonina teve 476,8 mm ante média de 157,4 mm.

Estações meteorológicas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registraram precipitação em setembro de 2026 superior às médias históricas em várias cidades do estado. O Simepar atribui o excesso ao fenômeno El Niño, que, segundo a equipe, combinou calor e umidade na atmosfera e permitiu frentes frias mais frequentes e intensas.

Cidades com acumulados acima da média

Os dados divulgados pelo Simepar, organizados pela data de instalação das estações, incluem os seguintes acumulados e médias históricas:

Estações Instalada em 1997 (acumulados acima de 300 mm)

Cambará: média de 89,2 mm / acumulado de 332,6 mm em setembro de 2026;

Cerro Azul: média de 110,1 mm / acumulado de 363,4 mm em setembro de 2026;

Curitiba: média de 129,5 mm / acumulado de 339,4 mm em setembro de 2026;

Ponta Grossa: média de 124 mm / acumulado de 341,4 mm em setembro de 2026;

Telêmaco Borba: média de 133,3 mm / acumulado de 356,6 mm em setembro de 2026.

Estações Instalada em 1998 (registraram mais do que o dobro esperado para o mês)

Antonina: média de 157,4 mm / acumulado de 476,8 mm em setembro de 2026;

Pinhais: média de 122,8 mm / acumulado de 274,2 mm em setembro de 2026;

Londrina: média de 102,4 mm / acumulado de 255,6 mm em setembro de 2026.

Outras estações e municípios

Apucarana (1999): média de 109,3 mm / acumulado de 272,4 mm em setembro de 2026;

Jaguariaíva (2000): média de 102,6 mm / acumulado de 359,2 mm em setembro de 2026;

Paranaguá (2012): média de 113,6 mm / acumulado de 217 mm em setembro de 2026;

Guaraqueçaba (2011): média de 123,2 mm / acumulado de 359,8 mm em setembro de 2026;

Fazenda Rio Grande (2009): média de 92 mm / acumulado de 219,6 mm em setembro de 2026;

Cornélio Procópio (2018): média de 83,9 mm / acumulado de 278 mm em setembro de 2026;

Cruzeiro do Iguaçu (2021): média de 157,3 mm / acumulado de 292 mm em setembro de 2026;

Loanda (2017): média de 78,5 mm / acumulado de 244,4 mm em setembro de 2026;

Distrito de Horizonte, em Palmas (2019): média de 181,8 mm / acumulado de 347,8 mm em setembro de 2026.

Os números foram divulgados pelo Simepar e publicados pelo G1.