Cascavel: mulher busca a Base da PM por socorro e ex-companheiro é detido

Na manhã de 2 de outubro de 2026, na Base da UPS Norte, vítima relatou perseguição e tentativa de agressão; suspeito de 34 anos foi encaminhado à Delegacia.

Segundo o CGN, uma mulher procurou auxílio na manhã de segunda-feira, 2 de outubro de 2026, na Base da UPS Norte, em Cascavel, após ser perseguida pelo ex-companheiro.

De acordo com a polícia, o homem, de 34 anos, teria corrido atrás da vítima e tentado agredi-la. Os policiais localizaram o suspeito nas proximidades, o detiveram e o encaminharam à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, onde o caso será apurado.

Ocorrência e pedido: mulher pede ajuda PM

A mulher chegou até a base da Polícia Militar para solicitar proteção após a perseguição. Segundo o relato registrado pelo CGN, a ação rápida da equipe da UPS Norte permitiu a localização do suspeito nas proximidades.

Medida protetiva e investigação

Segundo informações divulgadas pelo CGN, a vítima havia solicitado anteriormente uma medida protetiva contra o suspeito, mas optou por retirá-la. A Polícia Civil vai investigar o caso e eventuais descumprimentos de medidas protetivas poderão resultar em novas medidas judiciais.

Situação da vítima

O CGN informa que a vítima recebeu orientações e segue amparada pelos órgãos de segurança. O espaço segue aberto para manifestações das partes envolvidas.