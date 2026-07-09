Informações repassadas pela Polícia Militar ao Portal Ubiratã Online são de que o homem suspeito de praticar um furto na empresa Casa Limpa Armazém, localizada na Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, em Ubiratã, foi preso na manhã desta terça-feira (16).

O caso ganhou repercussão após imagens do sistema de monitoramento registrarem a ação ocorrida por volta das 13h45 de segunda-feira (15). Após diligências, as forças de segurança localizaram e efetuaram a prisão do suspeito.

Mais informações sobre a ocorrência e os procedimentos adotados pelas autoridades deverão ser divulgadas oficialmente nas próximas horas.

⚠️ Por questões legais e em respeito à legislação brasileira, as imagens divulgadas foram desfocadas, visando preservar os direitos individuais e evitar qualquer prejulgamento. A divulgação teve como objetivo alertar a comunidade e informar os comerciantes sobre o ocorrido, cabendo às autoridades competentes a investigação dos fatos e a adoção das medidas legais cabíveis.

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