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Informações repassadas pela Polícia Militar ao Portal Ubiratã Online são de que o homem suspeito de praticar um furto na empresa Casa Limpa Armazém, localizada na Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, em Ubiratã, foi preso na manhã desta terça-feira (16).
O caso ganhou repercussão após imagens do sistema de monitoramento registrarem a ação ocorrida por volta das 13h45 de segunda-feira (15). Após diligências, as forças de segurança localizaram e efetuaram a prisão do suspeito.
Mais informações sobre a ocorrência e os procedimentos adotados pelas autoridades deverão ser divulgadas oficialmente nas próximas horas.
⚠️ Por questões legais e em respeito à legislação brasileira, as imagens divulgadas foram desfocadas, visando preservar os direitos individuais e evitar qualquer prejulgamento. A divulgação teve como objetivo alertar a comunidade e informar os comerciantes sobre o ocorrido, cabendo às autoridades competentes a investigação dos fatos e a adoção das medidas legais cabíveis.
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