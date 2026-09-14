Polícia prende suspeito Foz do Iguaçu que matou homem diante dos filhos

A prisão do suspeito Foz do Iguaçu ocorreu em ação da Delegacia de Homicídios; vítima, Willian Alex Baes da Rocha, foi morta em 6 de março na Vila Carimã.

Segundo o CGN, a Polícia Civil do Paraná prendeu um homem de 21 anos suspeito de executar Willian Alex Baes da Rocha, de 36 anos, em Foz do Iguaçu. O crime ocorreu em 6 de março e ocorreu na presença dos dois filhos da vítima, de 5 e 9 anos.

Imagens de monitoramento registraram a ação, segundo a investigação citada pela reportagem. A polícia diz que a investigação prossegue para identificar possíveis outros envolvidos.

Como ocorreu o crime

De acordo com as informações publicadas pelo CGN, o Homicídios ocorreu na Vila Carimã. Câmeras de segurança teriam mostrado uma motocicleta se aproximando da vítima e o condutor efetuando diversos disparos, que atingiram principalmente a região da cabeça de Willian.

No momento do ataque, uma das crianças ficou em estado de choque e não conseguiu reagir, enquanto a outra correu pela rua e quase foi atropelada por veículos que passavam pelo local, conforme relata a reportagem.

Prisão do suspeito Foz do Iguaçu

A prisão do suspeito Foz do Iguaçu foi realizada em ação conjunta da Delegacia de Homicídios e do Núcleo de Inteligência da 6ª Subdivisão Policial de Foz do Iguaçu, segundo o CGN. O homem foi preso preventivamente, encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar eventuais outros envolvidos, segundo CGN.

Como repassar informações

O veículo consultado informa que informações sobre o crime podem ser repassadas de forma anônima à polícia.