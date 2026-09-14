Paraná registra 13º tornado em 2026 após fenômeno atingir município de Goioerê

O Paraná registrou a marca de 13 Tornado em 2026 após a confirmação oficial de um novo fenômeno climático que atingiu a cidade de Goioerê, no Noroeste do estado, na última sexta-feira, dia 11.

A ocorrência foi confirmada pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o Simepar, conforme informação divulgada pelo portal Banda B. O evento meteorológico ocorreu em um período de forte instabilidade atmosférica que afetou diversas regiões paranaenses.

O fenômeno esteve associado à passagem de uma frente fria, que avançou pelo território paranaense após a formação de um ciclone extratropical sobre o Rio Grande do Sul. A instabilidade gerou condições propícias para a formação de uma supercélula de tempestade.

As supercélulas são sistemas meteorológicos complexos, capazes de provocar eventos severos como ventos intensos, quedas de granizo e, como observado em Goioerê, a formação de Tornado. O caso reforça o monitoramento constante das autoridades climáticas no estado.

Avaliação dos danos pelo Simepar

Equipes técnicas do Simepar iniciaram o trabalho de análise no local para identificar a extensão dos estragos causados pelo tornado. O objetivo principal é definir a intensidade do fenômeno, que ainda não foi classificada pelas autoridades meteorológicas.

Para determinar o grau de destruição, os especialistas utilizam a Escala Fujita. Este critério técnico relaciona as características dos danos observados em edificações e na vegetação com a velocidade estimada dos ventos que atingiram a área durante a passagem da tempestade.

Contexto de instabilidade no Paraná

Além do tornado em Goioerê, o estado tem enfrentado um período de chuvas intensas e tempestades severas. Segundo dados da Defesa Civil, o cenário climático adverso já deixou mais de 2 mil pessoas desalojadas em diferentes cidades paranaenses ao longo deste ano.

A formação de Tornado em 2026 segue um padrão de instabilidade associado a sistemas frontais. O estado permanece em alerta, visto que o sistema que originou o evento em Goioerê também provocou registros de granizo e ventos fortes em outras partes do Paraná.

Perguntas Frequentes

Quantos Tornado foram registrados no Paraná em 2026?Com a confirmação do fenômeno em Goioerê ocorrido no dia 11 de setembro, o estado chegou à marca de 13 Tornado registrados no ano de 2026.

O que causou o tornado em Goioerê?

O tornado foi causado pelo desenvolvimento de uma supercélula de tempestade durante a passagem de uma frente fria, que avançou pelo Paraná após a formação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul.

O que é uma supercélula de tempestade?É um sistema meteorológico de grande porte capaz de provocar fenômenos severos, incluindo ventos intensos, granizo e a formação de Tornado.