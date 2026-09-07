Policial militar é preso após esposa ser encontrada morta com tiro na cabeça em Embu das Artes

Investigação apura morte de técnica em radiologia após corpo ser encontrado em residência na Região Metropolitana de São Paulo

Larissa da Cruz Morata, de 29 anos, foi encontrada morta com um ferimento por arma de fogo na cabeça dentro do banheiro de sua casa, situada no bairro Chácaras Bartira, em Embu das Artes. O caso ocorreu na manhã do último domingo (6).

A vítima era casada com Vinícius Costa Silva, de 26 anos, que atua como soldado da Polícia Militar. O agente foi preso temporariamente na segunda-feira (7), sob suspeita de envolvimento no óbito, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

O casal mantinha um relacionamento de cerca de cinco anos e possuía um filho de dois anos. A perícia foi acionada para coletar evidências, incluindo a análise de resíduos de pólvora nas mãos tanto do policial quanto da vítima.

Versão do policial e contestações da família

Segundo relatos transmitidos pelo Balanço Geral, Vinícius alegou que havia passado a noite fora e retornado para a residência por volta das 6h da manhã de domingo. O PM afirmou ter ido dormir e, posteriormente, acordado com o som de um disparo.

Ao encontrar a esposa sem vida, o soldado acionou o Samu, sustentando a hipótese de que Larissa teria utilizado a arma dele para tirar a própria vida. A arma do policial foi encontrada exatamente embaixo do corpo da vítima durante o atendimento da ocorrência.

Contudo, familiares de Larissa contestam veementemente a versão de suicídio. A avó da vítima declarou que a neta tinha planos para o futuro e era muito dedicada ao filho, negando qualquer possibilidade de que ela cometesse tal ato contra a própria vida.

Processo de separação e contexto do crime

Informações colhidas junto aos familiares indicam que o casal atravessava um processo de separação. A avó de Larissa relatou que recebeu ligações da neta, onde ela confirmou o término do relacionamento com o soldado, pouco antes do ocorrido.

Embora a família tenha afirmado que Vinícius não possuía um histórico conhecido de violência, a prisão temporária foi decretada após as investigações apontarem indícios de infração penal. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou a detenção do agente.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes. Até o momento, a defesa do policial militar não apresentou manifestação pública sobre as acusações que pesam contra o soldado neste inquérito policial.

Perguntas frequentes sobre o caso

Onde o corpo de Larissa foi encontrado? O corpo foi localizado no banheiro da casa onde o casal Morata, no bairro Chácaras Bartira, em Embu das Artes.

Qual a relação do suspeito com a vítima? Vinícius Costa Silva, de 26 anos, era marido de Larissa e soldado da Polícia Militar.

Por que a família contesta a versão de suicídio? A avó de Larissa afirmou que a neta tinha planos de vida e era muito apegada ao filho, descartando a possibilidade de suicídio.

O que a polícia encontrou no local? A arma do policial militar foi encontrada embaixo do corpo da vítima no momento em que o Samu chegou à residência.

Qual o status da investigação? O policial foi preso temporariamente e exames periciais, como o de resíduos de pólvora, foram solicitados para esclarecer a dinâmica do crime.