Pesquisa Quaest: 50% dos brasileiros desaprovam governo Lula, 43% aprovam

Levantamento entre 3 e 6 de setembro com 2.004 entrevistas aponta 50% de desaprovação; margem de erro é de 2 pontos

Divulgada em 7 de setembro de 2026, a pesquisa Quaest indica que 50% dos brasileiros desaprovam o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 43% aprovam a forma como ele conduz o governo. Outros 7% não responderam, segundo a Agência Estado, Publicado na CGN.

O levantamento foi realizado entre 3 e 6 de setembro, em meio à crise no Supremo Tribunal Federal (STF), e entrevistou 2.004 moradores de domicílio com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Resultados de aprovação e comparação com a rodada anterior

Na rodada anterior, divulgada na semana passada, a desaprovação registrada era de 48% e a aprovação, 45%. O percentual de não resposta se manteve em 7%.

Avaliação do governo

Sobre a avaliação geral do governo, 38% dos entrevistados têm uma visão negativa (ante 37% na pesquisa anterior). A parcela que classifica o governo como positiva é de 34% (eram 35% na rodada anterior). Permanecem em 25% os que avaliam o governo como regular; 3% não souberam ou não quiseram responder.

Metodologia e registro

O instituto Quaest realizou 2.004 entrevistas a domicílio com brasileiros de 16 anos ou mais entre 3 e 6 de setembro. A margem de erro informada é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01720/2026.