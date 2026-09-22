Temporal deixa 134 mil unidades sem energia no Paraná, informa Copel

Norte concentra 67,7 mil desligamentos; Apucarana tem 43 mil afetados e rajadas de 124,9 km/h, segundo Simepar

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) confirmou que 134 mil unidades consumidoras estavam sem energia no Paraná nesta terça-feira (22). O número foi informado pela empresa às 11h30.

A região Norte do estado registrou a maior parte das interrupções, com 67,7 mil ocorrências, segundo a Copel.

Cidades mais afetadas

Entre os municípios com maior número de endereços sem eletricidade estão:

Apucarana: 43 mil unidades consumidoras;

Arapongas: 8.032;

Califórnia: 4.285;

Umuarama: 4.266;

Maringá: 3.839;

Marilândia do Sul: 3.594.

Dados sobre o temporal

Em Apucarana, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registrou rajadas de vento de 124,9 km/h. A Copel informou ainda que 40 postes foram danificados na cidade.

As informações desta reportagem foram obtidas junto à Copel e ao Simepar.