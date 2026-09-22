Temporal deixa 134 mil unidades sem energia no Paraná, informa Copel

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
A Companhia Paranaense de Energia (Copel) confirmou que 134 mil unidades consumidoras estavam sem energia no Paraná nesta terça-feira (22). O número foi informado pela empresa às 11h30.
A região Norte do estado registrou a maior parte das interrupções, com 67,7 mil ocorrências, segundo a Copel.
Entre os municípios com maior número de endereços sem eletricidade estão:
Em Apucarana, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registrou rajadas de vento de 124,9 km/h. A Copel informou ainda que 40 postes foram danificados na cidade.
As informações desta reportagem foram obtidas junto à Copel e ao Simepar.