Portos do Paraná registram melhor primeiro semestre da história

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Os Portos do Paraná movimentaram 34,44 milhões de toneladas de cargas no primeiro semestre de 2026, o melhor resultado da história para o período. O volume representa crescimento de 0,6% em relação aos primeiros seis meses de 2025 e foi impulsionado principalmente pela exportação de soja, cargas em contêineres e veículos. As informações são da Gazeta do Povo.
A estatal administra as unidades portuárias de Paranaguá e Antonina. O desempenho histórico ocorreu mesmo com queda de 6,2% nas importações, que somaram 12,1 milhões de toneladas no período.
A soja foi o principal destaque das exportações. Foram embarcadas 9,47 milhões de toneladas do grão no semestre, volume 21% superior ao registrado no mesmo período de 2025, quando o total chegou a 7,86 milhões de toneladas.
O farelo de soja manteve-se estável, com 3,39 milhões de toneladas exportadas. Juntos, soja e farelo somaram 12,86 milhões de toneladas, o equivalente a 57,6% de tudo o que foi enviado a outros países. O Porto de Paranaguá é o segundo maior exportador nacional desses dois produtos.
O óleo de soja teve alta de 43%, com 749,1 mil toneladas exportadas. Nesse item, Paranaguá lidera a movimentação nacional.
A movimentação de veículos cresceu 66% no primeiro semestre, com 84,8 mil unidades, contra 51,1 mil no mesmo período de 2025. O volume representa quase 80% de tudo o que foi movimentado durante o ano passado inteiro, quando foram registradas 106,7 mil movimentações.
As cargas conteinerizadas, que incluem produtos secos, perecíveis, maquinários, líquidos e gases, somaram 8,7 milhões de toneladas, aumento de 8,9% na comparação com 2025.
Entre as importações, os fertilizantes lideram com 4,73 milhões de toneladas recebidas, volume alinhado ao registrado em 2025. A Portos do Paraná projeta resultado positivo para o segundo semestre, período que historicamente concentra maior volume de operações. Em 2025, foram movimentadas quase 40 milhões de toneladas entre julho e dezembro.
Home Page – Início
Fonte do Artigo
See more: The Global Track